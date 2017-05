Orlando Arcia:“Alzo mi voz por lo que ocurre en Venezuela”

Milwaukee.- El encuentro entre los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh, de este sábado, llegó a los corazones de los venezolanos. Los criollos Orlando Arcia, Hernán Pérez y Francisco Cervelli escribieron un mensaje en sus caras de "SOS Venezuela".

“Es difícil salir todos los días a jugar beisbol y concentrarme en batear o atrapar una pelota, cuando tengo la mente y el corazón en Venezuela, con mi familia y mis hermanos venezolanos”, escribió, en su Instagram, Arcia, luego de que se hiciera viral la imagen con unas etiquetas en las mejillas con el mensaje para su país, durante el partido de Grandes Ligas.

El campocorto de los Cerveceros escribió un conmovedor comunicado, en el que dio la explicación sobre su irreverencia en el partido, al enmarcar en su cara la frase “SOS Venezuela”, pese a que podría ser sancionado por la a Major League Baseball (MLB), debido a que existe una política de no exhibir mensajes sin autorización. Sin embargo, el infielder de Anaco no teme a “alzar su voz”. “Yo hoy alzo mi voz... Desde esta vitrina que son las Grandes Ligas. Lo hago porque me nace. A mí nadie me paga. No formo parte de ningún partido político. Mi equipo es Venezuela”, precisó.

Arcia aseguró que de no ser bigleaguer, quizás, no tuviera cómo mantener a su familia y que día a día salta al terreno de juego con la preocupación por lo que viven sus seres queridos y sus compatriotas venezolanos.