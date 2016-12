Massiel Viloria | CNP:10587 - Durante el pasado fin de semana los niños, niñas y jóvenes del Núcleo de Orquestas y Coros del Sur del Lago deleitaron a todos los presentes que asistieron al escenario de la Escuela Básica Estatal “Don Mario Briceño Iragorry” de la parroquia Rómulo Gallegos del municipio Sucre del estado Zulia, con un espectacular concierto al mejor estilo de las grandes orquestas.

Más de 300 personas que asistieron al evento pudieron disfrutar de reconocidas piezas venezolanas y clásicas que interpretaron los jóvenes del Núcleo Orquesta y Coros del Sur del Lago a cargo del joven director Jean William Casilimas.

En el recital también estuvo presente el alcalde bolivariano de Sucre, Humberto Franka, el mandatario aprovechó la oportunidad en la pausa del concierto para dirigirse al público y agradecer el trabajo del director Jean Williams Casilimas, de todo su equipo y sobre todo a los niños y niñas que son el corazón del Núcleo Orquestas y Coros, asimismo a los padres y representantes que siempre han apoyado a sus hijos en la tarea, “éste es un gran comienzo de tener el conjunto aquí en Caja Seca, pero el objetivo es llevarlo e institucionalizarlo en todas las parroquias del municipio Sucre, es una meta y nosotros nos constituimos en el primer aliado para lograrlo”, señaló el Alcalde.

Seguidamente, agradeció la gentileza y petición de la Fundación Siembra y del Núcleo de Orquestas y Coros “de solicitar a la Alcaldía y la buena disposición de los concejales de Sucre, la síndico municipal, Camelis Acevedo, se pudo sesionar extraordinariamente, este viernes 16, y tengo el honor de firmar el comodato por 50 años y darle la autorización de tener la sede de la Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles del Sur del Lago, esto va a ser eterno porque donde llega la música se siembra”, enfatizó Franka.

Con sede propia

La sede contará con más de 700 metros cuadrados donde los integrantes podrán realizar todas sus actividades; ensayos y presentaciones. Tendrá lugar en la parte alta de lo que era antes la farmacia Sucre en la parroquia Rómulo Gallegos, indicó el burgomaestre. Acotó que los muchachos de la Orquesta también utilizarán los espacios de la plaza Bolívar de Caja Seca porque ésta contará con una Concha Acústica, ideal para este tipo de presentaciones “donde lo disfrutemos en primera fila como en esta oportunidad”, señaló.

Puro talento

Por su parte, el director del Núcleo de Orquestas y Coros del Sur del Lago, Jean Williams Casilimas explicó que uno de los objetivos a futuro es poder hacer un epicentro donde todos los municipios cercanos puedan llegar a Sucre, “el talento que hay aquí es impresionante, además del Chimbanguele, la Gaita de Tambora, una cultura propia muy rica, desde hace dos años que ya tengo viviendo en esta tierra, me he dado cuenta de lo hermosa y valiosa que es, ese sentido de pertenencia que tienen los sucrenses de sentir lo propio y sobre todo algo que es muy difícil conseguir, y es la calidad humana, me siento muy orgulloso de estar en esta tierra”, destacó.

“Este no solo es un proyecto musical, va mucho más allá y lo que estamos haciendo no tiene precio, se trata de salvar vidas y quiero que todos recuerden este momento como el principio porque vamos a seguir creciendo y rescatando talentos en todos los rincones”, sentenció Casilimas. En el acto también se le hizo entrega de un reconocimiento al maestro Darwin Aguirre, por el grandioso trabajo que ha realizado en su trayectoria, impulsando valores y la cultura musical en el municipio Sucre y llevándola a otras latitudes.