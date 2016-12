Juan Pazos | CNP:15605 - “El alcalde José Gregorio Díaz, junto a los concejales del municipio Bolívar; siguen incumpliendo con la Ley del Poder Público Municipal, al no tomar en cuenta a las comunidades para la discusión y aprobación del presupuesto, dándole de nuevo una patada a lo que tanto pregonan, la participación protagónica del pueblo y el tan cacareado poder popular”.

Según el luchador social, Hever Suárez, el alcalde Díaz se acostumbró a estar reconduciendo el presupuesto para no escuchar al pueblo y no sentarse con los concejales. Apuntó que dichos ediles no han sido más que unos alcahuetes de su gestión, puesto que si por sus manos no pasa el anteproyecto o el mismo proyecto de presupuesto, entonces para qué le siguen aprobando con manos y pies todo cuanto les envía.

Rechazo

“Si no sirven como concejales para discutir los presupuestos, pues tampoco les deberían servir para que les aprueben todo cuanto les envíen, sin que les pongan algún tipo de obstáculos o corrección”, recalcó Suárez al tanto.

“A esto se le suma que tanto el alcalde Díaz como los concejales, siguen negando la participación del pueblo a través de las comunidades organizadas, puesto que a Dios gracias casi terminan su gobierno, pero continúan con un Consejo Local de Planificación Pública totalmente vencido, puesto que aún permanecen unos voceros que ya no representan a nadie, sino que actúan como los propios borregos asalariados a las órdenes del corregidor, siendo esto una estafa al pueblo. Además, entendemos que no llamará a elecciones de los nuevos voceros, porque sabe muy bien que ya no cuenta con el pueblo”, resaltó.

“Son muchas las comunidades y sectores del municipio Bolívar que tienen infinidades de problemas, donde aspiran plantear algunas prioridades para que sean incluidas en la discusión del presupuesto municipal, para después contar con el recurso necesario correspondiente. Pero, dicha oportunidad le es negada por el Alcalde y concejales del Municipio, quienes siempre le han tenido temor a la participación popular en los asuntos de la alcaldía y Concejo”, finalizó.