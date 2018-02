Padres dejan a sus hijos en orfanatos por la crisis

AGENCIA - La crisis económica por la que atraviesa Venezuela ha dejado las estanterías de los establecimientos vacíos; alimentos, medicinas, pañales y fórmula para bebés, son algunos de los productos que escasean.

Por esta razón, los padres venezolanos han dejado a sus hijos en el orfanato. La trabajadora social, Magdelis Salazar, comentó al diario The Washington Post que las personas "no pueden alimentar a sus niños. Los están entregando, no porque no los amen, sino porque no tienen la capacidad económica para alimentarlos", a su vez, expresó que algunos centros de crisis infantiles administrados por privados temen que el acceso a un periodista pueda dañar sus delicadas relaciones con el Gobierno.

Por su parte, Salazar aseguró que no hay estadísticas oficiales sobre cuántos niños son abandonados o enviados a orfanatos y hogares de cuidado por sus padres por razones económicas, pero a su juicio, entrevistas con funcionarios de la Fundación amigos del niño que amerita protección (Fundana) y otras nueve organizaciones privadas y públicas que manejan niños en crisis, sugieren que los casos se cuentan entre cientos (o más) en el ámbito nacional.

Drama social

Las personas han optado por dejar a los menores en estaciones del Metro, hospitales, vías públicas y orfanatos.

Fundana informó que recibió a 144 niños durante 2017: la mayoría porque sus padres no los podían mantener.

Angélica Pérez, madre de tres pequeños que se encuentran en la institución privada, dijo que había entregado a su hijo de tres años de edad y sus dos hijas de cinco y 14 años luego de haber perdido su trabajo. Sus últimos ahorros los gastó cuando su hija menor enfermó y debió comprar una pomada.

“No sabes lo que es ver a tus hijos pasar hambre. No tienes idea. Siento que soy responsable, como si les hubiera fallado. Lo he intentado todo”, expresó la mujer en declaraciones al medio internacional.