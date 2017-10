PAGINA DIOCESANA DEL ESTADO TRUJILLO

BUENA NUEVA 15-10-2017

26 Lecciones para preparar a tu hijo al mundo real

Es difícil saber cómo será la vida y el mundo real adulto cuando somos unos niños o adolescentes, y ojalá alguien pudiera advertirnos para prepararnos adecuadamente para sobrevivir a la "jungla". Hemos recopilado 26 lecciones que creemos un niño o adolescente debería conocer.

1. En la escuela primero aprendes la lección y después tienes el examen. En la vida real, te examinas constantemente, con la diferencia de que primero te enfrentas a las pruebas de la vida y después aprendes la lección.

2. Sé amable con todos en la clase, ya que existe una alta probabilidad de que en el futuro acabes trabajando para alguno de ellos.

3. No todo el mundo va a quererte. Probablemente sufras muchos rechazos, por lo que no pierdas ni un minuto más del necesario con una persona que no está dispuesta a perder ese tiempo contigo.

4. La televisión no refleja la vida real, ya que en la vida real, las personas no pasan tanto tiempo en una cafetería, pues tienen que irse a trabajar.

5. Cuando eres niño se consiguen muchas cosas llorando, pero en la vida real, si quieres algo, no lo conseguirás con el llanto. Deberás esforzarte duramente para lograrlo.

6. Puede que tus padres sean pobres, que no tengan estudios y tengan unos trabajos muy mal pagados, hasta el punto de que pienses que ellos no pueden enseñarte nada. Con el tiempo descubrirás que los mejores consejos que una persona recibe, son de sus propios padres, ya que son las últimas personas en el mundo que querrían lastimarte.

7. Lucha por lograr lo justo. Deberás acostumbrarte a las injusticias, pero nunca venirte abajo cuando se de una injusticia.

8. No podrás ganar todas las batallas que se te presenten en la vida, así que elige muy bien las que estás dispuesto a pelear.

9. Cometerás muchos errores y probablemente tendrás algún que otro fracaso. Cuando eso ocurra, no culpes a nadie. Asume que la culpa es tuya y aprende la lección para la próxima vez.

10. En la vida deberás tomar decisiones que probablemente no contenten a algunas personas y a otras sí, debes hacer lo que te diga el corazón.

11. Aprende a ser goma y acero. Hay que ser como el acero cuando se trata de los comentarios, ataques y críticas destructivas e intenta ser como la goma cuando trates con personas que puede que piensen de forma diferente o tengan opiniones distintas a las tuyas.

12. Sé una persona honesta e íntegra. Haz siempre lo que creas que es correcto.

13. Nunca dejes de aprender. Hay dos tipos de personas que fracasan en la vida: las que no saben nada y las que creen saberlo todo. Sé humilde para continuar aprendiendo de las personas. Se aprende de quien menos te lo esperas.

14. No busques la felicidad. Si te empeñas en buscarla, jamás la encontrarás. Haz lo que te gusta, rodéate de personas válidas y sanas, sé una persona honesta, íntegra y humilde, consciente de que en esta vida hay que trabajar duro y esforzarse, y sólo así, la felicidad te encontrará a ti.

15. La vida es una competición constante, donde suele ganar aquella persona que no se rinde ante las adversidades.

16. El 90% de los problemas que sufrirás en la vida adulta será debido al dichoso dinero. Intenta tener una economía saneada para no tener que comprobar que es falso eso de que el dinero no ayuda a que seas más feliz.

17. Ten cuidado con el dinero, ya que por conseguirlo, en ocasiones te verás tentado u obligado a hacer cosas que realmente no quieres hacer. Intenta siempre tener un código ético.

18. Nunca pierdas el buen humor. Te encontrarás con personas que tienen algunos días buenos y otros días malos. No te parezcas a ellos y ten siempre un buen día, ya que de lo contrario, cada vez tendrás más días malos.

19. Por regla general nos gusta lo fácil y huimos de lo difícil. Con el tiempo descubrirás, que las cosas que más valen la pena, no suelen estar en lo fácil.

20. Las estadísticas nos dicen que tu primer gran amor, probablemente no sea el definitivo, así que ten cuidado con tomar decisiones únicamente por el corazón que puedan afectar al resto de tu vida.

21. En la vida encontrarás 3 tipos de personas: las que están para lo bueno, las que no se quedan para lo malo y las que te acompañan en cualquier situación y circunstancia. Manda al carajo a las del grupo uno y dos.

22. Nunca intentes aparentar que eres otra persona para ganarte a un grupo de personas. En este mundo de locos y borregos, ser el raro, no es un defecto, será tu mayor virtud.

23. Si tienes un sueño, lucha por ello con todas tus fuerzas. No dejes que nadie te diga que no puedes conseguir algo por el simple hecho de no haber sido capaz de conseguirlo. (Cambia siempre la palabra imposible por improbable).

24. En la vida te aparecerán dos tipos de problemas: 1.Aquellos que no tienen solución, y por tanto no son un problema, sino algo con lo que hay que convivir. 2. Aquellos que tienen solución, y por tanto, tampoco son problemas. Enfoca tu energía en la solución, no en el problema.

25. A veces no podemos evitar que lleguen a nuestra vida situaciones que nos causan dolor, pero en nuestras manos está elegir la actitud con la que vamos a afrontar esas situaciones.

26. El mundo no todo es alegría y color. Es un lugar terrible, y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes si no se lo impides. La vida golpea y golpea, pero hay que soportar esos golpes sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si sabes lo que vales, ve a buscar lo que te mereces, pero deberás soportar esos golpes. (A.C.G.)

