PAMPAN AL DÍA

Calderón - MUY BUENOS DIAS amigos lectores nuevamente con ustedes en esta reaparición, agradeciendoles por permitirme estar otra vez con ustedes y por sus muestras de solidaridad para conmigo en estos momentos que confronto con mis problemas de salud, especial agradecimiento hacia una de mis asiduas lectoras como lo es la periodista Mili Ocanto, residente en la población de Escuque (Las Candelillas), a quien envío un afectuoso saludo extensivo hasta su esposo y demás lectores de esta tierra trujillana y allende de ésta. VAYA un saludo para mi amigo y paisano Saúl Raga, quien reside en Valera y es otro asiduo lector de esta columna, saludo extensivo hasta mi amigo César García y su esposa Nery. UN SALUDO para la gente de la “Esquina Caliente” al lado de nuestro amigo Modesto frente a la plaza Bolívar de Pampán, quienes desde las primeras horas de la mañana y todos los días se reunen allí amigablemente hasta horas del mediodía. ENCUENTRO: Amenamente departimos entre amigos el pasado martes: Avelino Moreno, Segundo Peña Peña y este servidor, quienes coincidimos en mi lugar de trabajo de este rotativo, sirvió este encuentro para retroalimentarnos en una conversación muy amena que sostuvimos, cuyos temas colocados en el tapete fueron sobre el Lenguaje, la Gramática Española, Literatura, idiomas, poemas entre otros. Nuestro amigo Avelino es un hombre muy culto e inteligente y un gran conocedor de la Gramática Española y las Letras ante quien hay que quitarse el sombrero, aprendimos mucho de él y él de nosotros. De Peña Peña como Cronista de Motatán y de mí como Cronista de Pampán. Vaya un afectuoso saludo hasta este gran cultor del habla castellana. POLÍTICA: No quisiera hablar de ello, pero lo que está sucediendo en nuestro país me obliga, ya que no puedo callarme ante tantas injusticias que este mal Gobierno que tenemos comete todos los días contra el pueblo, sólo por el hecho de disentir y pensar distinto, ya que no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, la situación es insostenible, no sé qué más tendrá qué pasar, para que toda la Comunidad Internacional nos apoye en algo que no es otra cosa que la realización de Elecciones Generales, para salir del yugo y el oprobio que estamos viviendo por culpa de esta gente que lo que quiere es perpetuarse en el poder per secula seculorum, sin importarle todo el daño que le están haciendo al pueblo. Por ello es que la gente retomó las calles ante esta especie de dictadura que estamos viviendo. Elecciones Ya.

CONTINÚAN hablando paja por la prensa de la MUD y la Oposición, algunos diputados oficialistas trujillanos, como si éste fuera un tronco de Gobierno, pura bazofia, lo que dan es pena ajena. HEPATITIS: Varios cuadros de esta peligrosa enfermedad existen tanto en Pampán como en Flor de Patria y los encargados de la salud, para velar por esto, bien gracias. MIS CONDOLENCIAS para las familias Pacheco y Segovia en Flor de Patria y Monay por el fallecimiento el pasado domingo 26 de marzo de nuestro amigo Jean (Yan). LAMENTABLE lo de nuestro amigo Juan Carlos González, quien sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV) prácticamente está en coma, y le declararon muerte cerebral, sólo se espera un desenlace fatal, y solamente un milagro podría salvarlo. Acompaño a sus familiares en estos difíciles momentos. Qué sea lo que Dios quiera. MI PALABRA de pesar para nuestro amigo Roviro González por el sensible fallecimiento de su señora madre, extensiva hasta sus hermanas y demás familiares. Ayer en horas de la tarde fue llevada hasta su última morada en el Cementerio de Pampán. Paz a sus restos. FELIZ SEMANA SANTA PARA TODOS. HASTA LA PRÓXIMA AMIGOS LECTORES Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN. Cántaro 2017.