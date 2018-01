PAMPAN AL DIA

AMIGOS LECTORES nuevamente con ustedes después de la celebración de las Navidades y llegada del Nuevo Año, el cual espero como siempre sea de dicha y prosperidad para todos y que Dios Nuestro Señor se apiade de nosotros y nos devuelva al país que perdimos, donde a pesar de muchas cosas no pasamos por estos amargos momentos de hoy, con esta cruel pesadilla que vivimos a consecuencia de la crisis, gracias a este nefasto Gobierno que a troche y moche quiere imponer un socialismo obsoleto, caduco, trasnochado y oxidado, el cual fue implementado en otros países del orbe, en los cuales vimos su fracaso total por anacrónico, obsoleto y periclitado.

LA BURLA CON LOS PERNILES, realmente que fue un acto de irresponsabilidad de este Gobierno, acostumbrado a prometer y no cumplir como siempre. A finales de la semana pasada quisieron enmendar el capote con un combo chimbo que contenía más monte que cochino y rayaba los 200 bolos o por allí, otra burla que mucha gente no quiso comprar, por allí se dice que ya llegaron unos camiones con pernil y que están en Flor de Patria y sólo es para la gente de esa parroquia y para la de Pampán nada, bueno amanecerá y veremos el porqué de la preferencia, eso es lo que se dice, no soy yo quien lo está inventando.

EL PUEBLO VENEZOLANO le pide por favor a este Gobierno que no aumente sino que controle y ajuste los precios de los alimentos de primera necesidad, medicina, vestido, calzado y productos de higiene personal entre otros, porque de qué nos sirve ese pírrico aumento, ya que no han terminado de anunciar el nuevo salario cuando ya los especuladores hacen de las suyas aumentando y remarcando todo.

LA HIPERINFLACIÓN EN ESPIRAL por la cual estamos atravesando nos ha llevado a un estado tal de crisis que ya no podemos paliar, ya que es tan grave nuestra situación, que si antes medio comíamos ahora si es verdad que no vamos a poder comer nada, esto que estamos viviendo es algo que no se puede creer. “Esta inflación es demasiado fuerte que realizar pronósticos de tasas en un ambiente hiperinflacionario como el que padece Venezuela es tan difícil que cualquier esfuerzo termina siendo fútil”. Así lo dijo el experto en el estudio de las hiperinflaciones Steve Hanke. Ya que una vez que la inflación llega a estos niveles aproximados (3.000 % – 4.000%), ojo, todavía no ha llegado podría llegar a estos niveles de continuar el alza desmedida, simplemente no se puede pronosticar en cuanto más va a seguir escalando, la solución (que es lo que no quiere el Gobierno) es la dolarización, y de no adoptarse esto Venezuela continuará inmersa en una espiral de muerte. Esta es la verdad amigos lectores y pueblo venezolano.

CUMPLEAÑEROS: Recientemente estuvieron de cumpleaños en Pampán la pasada semana el miércoles 03 nuestra amiga Yadira Santos, el viernes 05 mi sobrina Ana Silvia Ramírez, el sábado 06 otra amiga Alcira de Mendoza y ayer domingo 07 mi sobrino Francisco Antonio Ramírez y mi compadre Tulio Martínez. Felicidades para todos.

SEGUIMOS PADECIENDO por la falta de dinero en efectivo, ya que lo que dan los Bancos no nos alcanza para nada, qué desgracia toño, no jota, que siendo nuestro dinero no podamos disponer de él como quisiéramos, esto se llama pa’ que vos viais.

MI PALABRA DE PESAR para los familiares de nuestro amigo Jorge Hernández Marchán, que el pasado sábado entregó su alma al Creador, tras luchar con una cruel enfermedad. Ayer fue llevado a su última morada en el cementerio de Pampán Paz a sus restos.

