Pampán al día

Alehandro Calderón

EL HAMBRE está haciendo de las suyas en toda nuestra población sin respetar edades, credos, colores, religiones y sexo, somos muchos los venezolanos que ya no encontramos qué comer o que estamos comiendo muy poco, cada día más vemos niños famélicos y gente adulta en el carapacho. Un SOS al mundo para que haga entender a este Gobierno que sus políticas son erradas y lo que hacen es acabar cada día más con la gente de este país. AUXILIOOOOOOOO… que alguien nos ayude. Ya no aguantamos más.

ELECCIONES Sin garantias pa’ que? pa’ que vuelva a ocurrir lo mismo que cuando la de Gobernadores, mientras no existan las mínimas garantías de realizar un proceso limpio y transparente con un CNE imparcial y honesto y con observadores mundiales reconocidos y no traidos por el amiguismo y el ñemeo no se pueden aceptar y acudir a éstas, porque sería reconocer a un Gobierno que quiere perpetuarse en el poder per secula seculorum y que acabó con este país, llevándonos al estado actual de crisis que ya es imposible sostener.

NOMBRAR UN CANDIDATO por consenso de haber elecciones limpias, ya es hora que estos aspirantes que se están asomando como precandidatos a la Presidencia entiendan lo grave de esta situación que estamos viviendo y padeciendo, dejar sus apetencias personales y buscar la unión, sacar un candidato que sea por consenso, ya que el tiempo apremia y no podemos perderlo en elecciones Primarias ante la proximidad de éstas, hay que ir en forma homogénea en un solo bloque, con un solo partido o movimiento que nos represente, dejar a un lado por ahora lo de la importancia de los partidos y su representación, hay que hacer un sacrificio ante esta hora aciaga que vive la república, a la que tenemos que salvar para que nuestro pueblo no siga sufriendo y acabar con el mandato de esta gente que lo que ha hecho es destruir a nuestro país, ha llegado la hora de demostrar como hombres y verdaderos patriotas que si queremos a este país y si nos importa nuestra gente. Escojamos a uno de los mejores, ya que todos son valiosos y merecen ser Presidente (a), ya basta de apetencias personales e intereses, hay que sacrificarse, más adelante Dios y la Patria les reconocerá esta acción.

VALIDAR PARA QUE, otra vez esta guama y todavía los partidos le paran a eso, vamos con un solo partido el que sea de los que están validados y con un único candidato para acabar con toda esta pesadilla .

NA NAI NA NAI de la fulana caja Clap, pasan los meses y nada que nos llega a nuestro sector de la Calle Arriba y sectores vecinos, amanecerá y veremos.

UN AÑO se cumple hoy del sensible fallecimiento de nuestra querida y recordada amiga BETTY SAGRARIO ARAUJO, una gran educadora pampanera entregada a las causas más nobles, acompaño a sus familiares en estos momentos del recuerdo. Habrá misas hoy a las 7 am. y 11 am. Por su descanso eterno y luego rezos en la que fuera su residencia en el sector Santa Cruz.

REITERO mi palabra de pesar para los hijos, nietos, hermanos y demás familiares de otra gran pampanera que la semana pasada entregó su alma al creador nuestra amiga ZENAIDA SILIETT DE MORENO, querida y apreciada por todos nosotros la gente de este pueblo. Este jueves habrá misa y rezos motivado a su novenario. Paz a los restos de esta gran pampanera que se marchó al infinito y ahora está con Dios. OTRO que también nos dejó fue mi primo LUIS EMIGDIO SANTOS, quien el pasado martes entregó su alma al Creador, vayan mis condolencias para mis primos Santos Osecha y demás familiares. Primo descansa en paz en el reino de Dios donde un día nos reuniremos.

HASTA LA PRÓXIMA AMIGOS LECTORES Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN. Cántaro 2018.