Paquita la del Barrio dice la receta para evitar ser acosada

Paquita la del Barrio dice que ella nunca accedió a ninguna propuesta indecorosa para obtener trabajo, pues si eso sucedía ella los rechazaba.

“Si las mujeres son acosadas en su trabajo, es muy fácil, que no trabajen con ellos, desgraciadamente uno necesita trabajar y no prevé uno esas cosas, pero no hay que dejarse. Siempre me he manejado yo”, dijo Paquita a Diario Basta.

La cantante siempre ha puesto a los ‘inútiles’ en su lugar: “Mi marido una vez me dijo en Veracruz: ‘¿Te vas a ir a México?, pero para que triunfes tienes que dar aquello’, le dije: ‘no es cierto’, y me vine y no tuve que dar aquello, aquí estoy firme. Y los temas de mis canciones todas hablan de no dejarse de los hombres, basta buscar en mi repertorio y verán que así es”.