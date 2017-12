Paralización del transporte podría darse en los próximos días

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Los usuarios de las diferentes líneas del transporte urbano e interurbano del estado Trujillo tendrán que ir tomando sus precauciones debido que a finales del mes de diciembre e inicios de enero del 2018 se podría dar una paralización de este importante servicio para el ciudadano que requiere de dicho servicio para dirigirse hacia su sitio de trabajo para cumplir su jornada laboral, hacer diligencias personales y asistir a sus sitios de estudios.

Largas e interminables colas se observar cada día tanto en las paradas como en los terminales de pasajeros, quienes abarrotan las pocas busetas para trasladarse a sus destinos y las soluciones a este problema se divisan cada vez más lejos bajo la mirada indiferente de las autoridades regionales, quienes al parecer no han querido reunirse con los directivos del transporte.

Al respecto, se consultó a Duglas Vielma, presidente del Sindicato de profesionales del Transporte del estado Trujillo, quien aseveró que “en realidad la situación del transporte en el estado es crítica, gravísima, tenemos el casi 90 por ciento de las unidades paralizadas por la falta de combustible y eso se nota porque los choferes tienen que hacer largas colas en las estaciones de servicio para equipar sus unidades de gasolina y gasoil a lo que hay que sumarle la falta de aceite que ha obligado a paralizar los vehículos”.

-Es la crisis más profunda que hemos vivido el sector transporte en la región-adicionó Vielma-, hace poco hicimos un planteamiento ante las autoridades de Fontur acá en Trujillo y no hemos obtenido ningún tipo de respuestas. Propusimos una reunión con los entes regionales como nacionales que tienen competencia con el sector transporte para de manera conjunta tratar este tema con seriedad y buscar una solución urgente a dicha situación, informó el dirigente del transporte.

Paralización

Con preocupación el declarante advirtió que de seguir esta situación en los últimos días del mes de diciembre y los primeros días del mes de enero del 2018 no habrá servicio de transporte de pasajeros. “Nosotros no queremos que se de esta situación pero nos están obligando a guardar nuestras unidades porque no conseguimos los lubricantes, gasolina y gasoil para seguir realizando nuestra actividad y vemos como las paradas están colapsadas de pasajeros esperando transporte”.

Citó que algunas personas pretenden culparlos de la situación que se presenta cuando ellos no son los que suministran el gasoil, gasolina, lubricantes, repuestos y demás insumos que están en manos del estado venezolano.