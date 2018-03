Paralizada pequeña y mediana empresa consecuencia de reiterados apagones

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Peluqueras, manicuristas, modistas, heladerías, salas de Cyber y demás microempresas y emprendedores son afectados con los cortes eléctricos que a diario padecemos en la región trujillana y el país. Quienes están laborando en un 25 por ciento de su capacidad, lo que llevado a numeritos redondos les ocasiona sustanciales pérdidas económicas que el gobierno no repondrá y que conlleva a más empobrecimiento de sus familias y del país.

Al respecto se conversó con el presidente de Acoinva (Asociación de Comerciantes Industriales de Valera) licenciado Rafael Daboín, quien dijo que “queremos manifestar no solo nuestro descontento sino el malestar que genera estas interrupciones eléctricas tanto para el comercio como para la población en general. Un tiempo que se pierde y que para nosotros los comerciantes del centro de la ciudad de Valera, quienes tendremos que cerrar los negocios con los horarios señalados porque nos tendrá inoperativos”.

Golpe

Recalcó que dicho razonamientos son un duro golpe para ellos como comerciantes, porque tendrán el escaso tiempo para trabajar, que redundará de forma negativa en las regularizaciones de Ley en cuanto a los horarios de trabajo y las normativas. “Primero, nos afectará mucho por la falta del servicio; segundo, hay que pensar en los pequeños comerciantes, quienes día tras día salen a luchar como los peluqueros, costureras, manicuristas y todas esas personas que ejercen una actividad económica fundamentales para el desarrollo de nuestro estado”.

Pedimento

Daboín solicita a Corpelec que cuando restablezca el servicio lo haga bien, porque la semana pasada se tuvo energía hasta las doce del día y en la mañana no fue posible encender una computadora porque llegó solo media fase que no es suficiente para encender un bombillo; otro ejemplo lo tuvimos el viernes 16 de marzo que no hubo actividad bancaria ni de labores debido a dicha falla y el día resultó infructuoso.

¿Qué posición tomarán al respeto de estas fallas que ahora se extiende por más horas y más días?

-Lamentablemente, las instituciones encargadas de prestar este servicio no han sido claras en el momento de decir hasta cuándo vamos a padecer estos cortes y cuándo vamos a tener un buen servicio de energía eléctrica para prestar una buena atención al pueblo valerano y a toda Venezuela, por lo que propondremos reuniones que redunden en el bien para este sector y la población en general.

¿Porcentualmente como se reflejan las pérdidas económicas debido a las interrupciones eléctricas?

-Las pérdidas son catastróficas debido a que no vamos a trabajar en un horario de ocho horas sino con una reducción de seis horas, lo que quiere decir que estamos trabajando en un 25 por ciento de la capacidad operativa en nuestras tiendas y nuestros comercios.