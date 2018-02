Parque automotor se “chatarriza” por desidia gubernamental

ENDERLIN HERNÁNDEZ - El deterioro del parque automotor venezolano -tanto público como privado- es cada vez más evidente. Con regularidad se observa en las calles, unidades de transporte averiadas, desprendiendo humo o “destartaladas” porque sus dueños no tienen dinero para repararlas. Mantener un vehículo operativo se ha convertido en un verdadero lujo que no muchas personas pueden darse.

Ante la realidad de la falta de repuestos, lubricantes y autopartes, altos costos de los mismos y el incremento constante de la mano de obra, muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de paralizar sus carros o ponerlos al remate. En otrora comprar un vehículo o renovarlo cada cierto tiempo era un elemento que se distinguía; sin embargo, desde hace años el solo mantenimiento del que se tiene se ha hecho cada vez más cuesta arriba.

Se ha llegado al extremo que los transportistas tiemblan a la hora de cambiarle el aceite, reponer un caucho, comprar bujías, tacos de frenos, rolineras, bandas, filtros, kids de tiempo o hacer cualquier otra reparación mínima que antes era propia de la rutina. Ni hablar de cómo enfrentar un problema mayor de esos que suelen presentarse cuando los carros tienen más tiempo de uso.

Precios de infarto

Los propietarios de los vehículos se quejan de no poder reparar sus unidades y responsabilizan al gobierno por no resolver el problema. El señor Lino Abreu manifestó que necesita cambiarle los 4 cauchos a su carro particular y para hacerlo necesita más de Bs 70.000.000, además deberá pagar Bs 400.000 por el balanceo y Bs 450.000 por la alineación. “Esto es un abuso. El Gobierno se adueñó de las fábricas de cauchos y baterías y las acabó, está al frente de Pdvsa y permite que especulen con los lubricantes y tampoco controla los precios de los repuestos. Si llegamos a esta crisis, que muy pronto acabará con el parque automotor es por culpa del Ejecutivo”, expresó Abreu.

Fernando Riera, propietario de un microbús del transporte público se quejó de los altos precios de los insumos y de lo difícil que le resulta mantener activo su medio de trabajo. “Las baterías sobrepasan los 7 millones de bolívares, los cauchos cuestan 15 millones o más y el aceite para caja o motor está cerca de los 2 millones de bolívares. Si esta corrupción no se controla muy pronto apagaremos nuestros motores y nos quedaremos sin transporte público”, resaltó.

Alternativas

En vista de la situación, algunos transportistas particulares han optado por usar sus vehículos solo para emergencias. “Si uno puede usar transporte público o ir a pie a los lugares a donde tengas que ir, es mucho más económico”, explicó una ciudadana que no quiso revelar su nombre.

La mujer dijo que el dinero que gana no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, por lo que las reparaciones de su vehículo quedan en un segundo plano. Dijo con pesar que años atrás era común en su familia salir los fines de semana de paseo en su vehículo, quizás a algún río, a visitar los pueblos trujillanos, a familiares y amigos o simplemente a comer en sitios turísticos, pero ahora eso es un lujo, en la actualidad utiliza el carro solo para emergencias para no desgastarlo.

El sector automotriz se chatarriza; tanto los vehículos nuevos como los antiguos están seriamente afectados, ni que decir del transporte público. Quienes tienen vehículos ya no encuentran qué hacer para no extinguirse pero las circunstancias los orillan a hacerlo.

En vista de la situación algunos propietarios se resignan a dar por perdido el vehículo mientras éste es olvidado en un estacionamiento para cubrirse de polvo y telarañas, otros estiman que muy pronto retornarán las carretas, burros o animales de carga como transporte público, mientras que una minoría mantiene la esperanza de que el problema se resuelva muy pronto. Lo cierto es que si no se actúa con diligencia, dentro de poco el problema del transporte se agudizará.

