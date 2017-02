CARACAS/ AGENCIA - El periodista José Vicente Rangel, resaltó este domingo a través de la sección “los Confidenciales” de su programa José Vicente Hoy que desde la MUD los partidos pequeños que hacen vida dentro de esa coalición se muestran incómodos ya que no son tomados en cuenta en la toma de decisiones.

“Se extreman las tensiones entre Primero Justicia, que tiene como aliado a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y Acción Democrática. Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, toma distancia y ha optado por adelantar una política propia. A todas estas los grupos y partidos pequeños que hacen vida en la MUD, muestran a cada rato su incomodidad porque no son tomados en cuenta. El presagio es el caos para la alianza opositora y mayor desilusión en el sector oposición”, resaltó.

En este sentido, Rangel señaló que la MUD puede estar cerca de estallar, toda vez que algunos de sus dirigentes se muestran molestos ante la situación que se vive dentro de esta coalición, desde donde se pretende llamar de nuevo a actos que en el pasado han hecho daño a esta tolda política.

“La MUD está a punto de estallar. Chúo Torrealba no oculta su angustia y molestia con lo que sucede. Atribuye a Capriles Radonski la responsabilidad de la no existencia de una línea de acción coherente y de crear confusión con iniciativas que no consulta, como es el caso del llamado que ha hecho para retornar a la acción guarimbera que tanto daño le hizo a la oposición”, señaló.