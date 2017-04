Pasaje en Trujillo subió a 150 Bs.

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21.613 - Otro golpe bajo al bolsillo del trujillano es la nueva tarifa del pasaje urbano en Trujillo Capital y zonas periféricas. Los transportistas ya exhiben sus tarifas, de las cuales, en la capital del estado, subió el 50%. De estar en 100 Bs., ahora en 150 Bs.

Yonny Perdomo, Presidente del Servicio Público de la Alcaldía de Trujillo indicó que esa tarifa es ilegal a todas luces, porque no ha pasado por discusión ante la Cámara Municipal. “Exhorto a toda la comunidad a no cancelar este monto, porque es una acción ilegal y a los transportistas les digo que se pongan a derecho y no cobren lo que no está aprobado”.

Ilegal es no ver la realidad del país

Douglas Vielma, Presidente del Bloque Regional del Transporte explicó que no hay nada de ilegalidad en el aumento de la tarifa, ya que según los artículos 143,144 y 145 de la Ley de Transporte habla de las nuevas tarifas en el primer trimestre del año, pero que el gobierno no se ha querido sentar en la mesa de diálogo, por ende se toma la decisión del aumento. “Todos los municipios tienen el derecho de aumentar la tarifa, es una decisión de la Federación a nivel nacional”, sentenció Vielma.