Pastrana y Quiroga están retenidos en La Habana

Los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana y de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga permanecen retenidos en una sala del aeropuerto internacional de La Habana, luego de su llegada a Cuba para recoger el Premio Payá, que será entregado este jueves por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

Pastrana y Quiroga aterrizaron en la capital cubana en un vuelo de la aerolínea Avianca, procedente de Bogotá, pero hasta el momento las autoridades migratorias no han permitido su salida al territorio nacional, informó Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012).

La joven, que preside la Red que entrega el galardón, acudió personalmente al aeropuerto para recibir a los ex mandatarios, que viajaron a la isla para recoger el premio Oswaldo Payá en representación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), formada por 37 ex presidentes y ex jefes de gobierno.