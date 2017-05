“Pedimos se respeten los derechos civiles”

Hebert Morillo Carrizo - Universitarios de diversas casas de estudios del estado Trujillo participaron este viernes en una movilización denominada “Marcha en Defensa de la Constitución y Rechazo a la Constituyente Comunal”, organizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Valle del Momboy (UVM). En la actividad, los presentes alzaron su voz de protesta para rechazar las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y exigir respeto a los derechos civiles.

Una de las organizadoras fue la estudiante Viky Rodríguez, quien explicó que se trata de una manifestación, pacífica y no violenta, organizada por los cursantes de la carrera de Derecho, quienes extendieron la invitación a otras facultades y universidades de la región.

Receptividad

“Numerosos compañeros se sumaron a esta marcha, en la cual exigimos respeto a la Carta Magna y rechazamos categóricamente la Constituyente Comunal, anunciada por Maduro”, relató.

Rodríguez consideró que la propuesta presidencial es inconstitucional, pues eliminaría el voto universal y se implantaría el voto sectorial. “Nuestra Constitución establece tácitamente que el poder reside en el soberano a través del voto de manera universal, directa y secreta”, acotó.

Otros académicos también se pronunciaron para pedir un cese a la represión. Recalcaron que el marco legal venezolano ampara la protesta libre y pacífica.

Pronunciamiento

Los muchachos rechazaron que en 56 días de manifestaciones, más de 55 jóvenes han perdido la vida y otros estén detenidos, siendo torturados y procesados por tribunales militares. “Dónde quedan los Derechos Humanos, dónde está el debido proceso, por qué militares juzgan a civiles”, cuestionaron los manifestantes.

Bajo esos pronunciamientos, los universitarios arrancaron la movilización por la avenida Bolívar de Valera desde el parque Los Ilustres con dos paradas específicas para entregar documentos a representantes del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.

A esa causa liderada por los estudiantes, se sumaron profesores, abogados, dirigentes políticos y diputados de oposición. En el trayecto, pronunciaron distintas consignas, mostraron banderas, pancartas y la Constitución en distintas presentaciones.

Al llegar a la sede del Ministerio Público, los voceros estudiantiles emplearon un megáfono y leyeron el oficio que entregaron a los representantes de la Fiscalía. El documento se sustentó en varios artículos constitucionales, entre ellos, el 68 inherente al derecho a la protesta y el 26 concerniente a que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus intereses.

En ese sentido, pidieron velar por los derechos consagrados en la máxima norma y pronunciarse contra las arbitrariedades, represiones y cualquier acto que contraríe el texto constitucional.

La Voz de los Estudiantes

Samuel Petit: “Salimos a la calle para hacer valer nuestra Constitución, pues vemos como Nicolás Maduro y su combo la irrespetan y pisotean, sin importarles los derechos de los venezolanos que nos oponemos a una Constituyente Comunal por considerar que atenta contra la libertad y democracia de Venezuela”

Douglas Cañizal: “Salimos a protestar y oponernos a la ruta inconstitucional que pretende llevar Nicolás Maduro con la Constituyente Comunal, lo cual es inaceptable pues no se consulta al pueblo de manera universal, sino que se pretende sectorizar la consulta a su conveniencia, con el fin de perpetuarse en el poder”

Josxandra Arandia: “Son muchas las razones por las cuales protestar contra el gobierno, la inseguridad, la escasez, la crisis económica y ahora la Constituyente, con la cual el presidente busca imponer el Estado Comunal, que ya en una oportunidad el pueblo rechazó de manera contundente”

María Valera: “Como estudiante de derecho me sumo a la protesta para pedir se retome el hilo constitucional y se respete a quienes piensan distinto, pues no es posible que hoy día repriman y hasta maten a quienes adversan al gobierno, pero no nos amedrentarán, seguimos la lucha pacífica hasta lograr un cambio en el país”