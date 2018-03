A pedrada limpia arremetieron contra trabajadores de la salud

Lisnelva Rondón/ ECS - Parte del personal médico, administrativo, obrero, enfermeros (as) y jubilados del sector Salud, se unieron nuevamente en protestas para hacer respetar sus derechos laborales. La concentración se llevó a cabo alrededor de las 10 de la mañana en la plazoleta del Hospital Universitario donde los trabajadores denunciaron que están trabajando solo para cumplir horario ya que el sueldo que reciben no les alcanza ni siquiera para los pasajes.

La presidenta del Colegio de Enfermeros (as) del estado Trujillo, Sulve Torrealba presente en la protesta, calificó como una burla hacia los trabajadores de la salud, el aumento del salario que anunció el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves. “No es mentira que los neonatos mueren todos los días, no es mentira que en el estado Trujillo no se dan partos humanizados y que en pediatría los niños no tienen nada que comer”, dijo Torrealba.

La dirigente gremial se refirió igualmente a la renuncia masiva de trabajadores del sector salud, y comentó que esta situación es a nivel nacional ya que los hospitales están quedando prácticamente sin personal, todo esto a causa del atropello que vive día a día el personal de salud en todos los centros hospitalarios.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de la Salud del estado Trujillo, Geovanny Vielma, enfatizó que esta protesta es para hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores de la salud, que aún siguen cobrando sueldo del 2016. Vielma recalcó además hicieron un llamado a los familiares de los enfermos para que se sumen a la protesta pacífica; y en vista de que no se hicieron presente dijo: “Cuando lleguen los familiares de los enfermos a pelear con nosotros, los mandamos a que peleen en la Dirección del Hospital a ver que les dicen, porque nosotros no podemos hacer nada, solo queremos un sueldo digno”.

Lluvia de piedras

Mientras los trabajadores hacían sentir su descontento y exponían las irregularidades que se presentan en su área de trabajo, un grupo de hombres cuya identidad se desconoce, llegaron en varias motos y comenzaron a lanzar piedras desde las afueras del Hupec hacia el personal de salud que se encontraba manifestando pacíficamente. Se confirmó además que no hubo ningún herido. Sin embargo, Geovanny Vielma comentó al respecto: “Tiraron esas piedritas para amedrentar al personal, para callarnos, pero no lo haremos”.

Ana Mendoza, quien es la Supervisora de Enfermeras en el Seguro Social, denunció anomalías que se han estado presentando con respecto a la seguridad del recinto hospitalario, dijo además: “Una de las enfermeras, le pidió a los familiares de un enfermo un yelco para colocarle la solución, y este la amenazó con agredirla por lo que la enfermera tuvo que retirarse y pedir a las autoridades que se hicieran presente”. Mendoza comentó que este tipo de cosas las tiene que vivir un trabajador de la salud día a día, y no tienen a nadie que les respalde seguridad, por lo que pide justicia para este atropello.

Mendoza también se refirió a la desaparición sospechosa de 600 soluciones salinas fisiológicas en el Seguro Social ubicado en la parroquia La Beatriz “nadie supo, nadie sabe qué paso con eso”. La supervisora también comentó acerca de un memorando que les dieron a las enfermeras por haber protestado el pasado 15 de febrero. Este escrito hace referencia al abandono al puesto de trabajo, por lo que ella considera una amenaza y además enfatizó que el fundamento no presenta la firma del superior, solo la del personal de recursos humanos por lo que consideró como un atropello hacia el gremio de enfermeras.

“De aquí no nos vamos, aquí nos quedamos”

“De aquí no nos vamos, aquí nos quedamos”; era la consigna que gritaban los trabajadores de la salud, quienes exigen la renuncia de los representantes de los organismos de salud del estado, ya que consideran que en estos últimos años su gestión no ha logrado más que empeorar las cosas. Por otra el doctor Francisco Luque perteneciente al Gremio de Médicos del Hupec consideró que están dispuestos a recibir la ayuda humanitaria, todo esto sea para salvar vidas. Además comentó que debido a la escasez de insumos, ha presenciado casos en el área de ginecología donde los familiares de las pacientes en vez de llevarles guantes de látex que son los indicados para realizarle los respectivos procesos de tacto, han llevado guantes que son utilizados para manipular alimentos.

Los trabajadores de la salud, aseguraron que seguirán en las calles hasta ser resueltos sus reclamos y anunciaron que probablemente el próximo lunes 6 de marzo estarán llevando a cabo una rueda de prensa donde esperan y participen todos los trabajadores de dicho sector. Esta concentración está convocada para realizarse en la sede del Seguro Social en la parroquia La Beatriz.