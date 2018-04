Pedradas al Idioma

Segundo Peña Peña - Es vox populi que, desde hace varios meses en un espacio digital de una corporación citadina, se viene vulnerando nuestra norma lingüística. Lo inaudito de tal situación es que ahí conviven una serie de academicistas que se aprestan a celebrar el “Día del Idioma Español”, el próximo 23 de abril y por lógica deducción, le hacen un flaco servicio al buen escribir con eso de “dejar hacer, dejar pasar”. Tercié para alertar, pero fui siquitrillado a la usanza de “Fuenteovejuna, todos a una”, “Los errores no se niegan, se asumen”.

Es bien sabido que, quienes escriben en un medio de comunicación, llámese prensa, redes sociales, página web, deben estar contestes en que se están dirigiendo a un buen número de lectores que no son eunucos en cuanto a reprobar, opinar y juzgar sobre lo leído. Resulta penoso leer gazapos en un medio de comunicación público. El mismísimo Gabriel García Márquez se mofaba de su ortografía coja y lo reconocía abiertamente. Como la ocasión en que escribió a su agente literaria, Carmen Balcelles, una esquela que decía: “Yo le ovedezco más a la inspiración que a la gramática”. Del mismo mal adolecían dos premios de literatura, Ernest Hemingway (Nobel 1954) y Williams Faulkner (Nobel 1949), salvados de caer en lo grotesco por los correctores de estilo. Muy bochornosos resultaron los 21 errores ortográficos cometidos por el ministro de Educación Elías Jaua, en una carta enviada a la MUD, lo cual se hizo viral por medio del twitter (Ver Diario El Nacional del 09/05/2017). Hasta la televisión comete pifias. En la actualidad Telesur mantiene al aire un programa denominado “Enclave política”, siendo un error, dado que el vocablo enclave, según la RAE, es sustantivo masculino. En lo particular nunca me he ufanado de escritor y en mis libros he cometido muchos yerros pero los he admitido y superado. Uno de estos, comentado con gran sarcasmo en la columna “Caleidoscopio” de Antonio Pérez Carmona, en el Diario de Los Andes, cuando escribí “colasión” en lugar de “colación”. Con gran humildad le di las gracias, no formé ningún berrinche y reanudé mis crónicas. Obvio que inicié el sobre aviso referente a las faltas whatsappqueadas (novísimo verbo oficioso) en el espacio digital insinuado, que, aunque es de carácter cerrado, me preocupaba el hecho de que sus miembros lo reenviaran a sus seguidores, lo cual está en boga, y estos errores gramaticales se interiorizaran o memorizaran en niños y adolescentes de padres permisivos que les consienten chatear en sus móviles, o en última instancia, asimilados por aprendices de nuestro idioma. Por algo menos grave, pero en amparo de los menores fue demandado Teodoro Petkoff, responsable de la Editorial “La Mosca Analfabeta”, del Diario Tal Cual (ver procedimiento del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente, de Barquisimeto. Exp. K P02-V. 2006-00226. Fecha 08/02/2007). Valga una frase popular: “La costumbre se convierte en Ley”.

Un connotado representante de la Editorial “Círculo Rojo” (España), dijo en una ocasión, “El problema viene cuando el ego de algunos escritores no les permite aceptar que cometen errores ortográficos”, pero aquí el personaje que se siente aludido, en el caso que planteamos, esgrime una nota de confuso descargo, donde incurre en los mismos deslices que ocasionaron la desaprobación (Pecador y pecados en reserva, por miramiento a la amistad).

Arturo Úslar Pietri, insertó en su libro “Pizarrón” (1955) un texto denominado “Lengua Sucia”, donde entre otras cosas apunta: “Se está hablando muy mal… con un vocabulario que raya en la indigencia… y no hacemos nada para remediarlo”. Parafraseando su expresión, digo, en Valera se está escribiendo “a la machimberra” y un organismo que dicta cátedra en materia cultural para esta urbe, deja “machetear” de manera inmisericorde el correcto escribir, con el agravante de que al inculpado se le da un espaldarazo de solidaridad automática por aclamación, mientras que a este comentarista (bona fides) se le apabulla y maltrata por mayoría, como “El chico malo de la película”.

No me motiva ningún sentimiento plebeyo ni celos de oficio, solo brego contra el rocambolesco modo de manejar el verbo escrito. “Cada quien rinde cuentas de sus errores” (Ro. 14,12).

No fundamos esta institución (nombre preservado por discreción) solamente para disfrutar de una membresía, sino que su filosofía conlleva al rescate de los valores para una Valera mustia de amor, distinción y conocimiento, siendo el arte de escribir uno de ellos. Reitero, todo lo que plasmemos en un medio de comunicación se convierte en una caja de resonancia para bien o para mal del idioma.