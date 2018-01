Pedro Frailán: “23 de enero de 1958 un día entre Juntas”

NOELIA OROZCO - Es de resaltar que el reconocido catedrático, hizo un repaso por los tiempos difíciles que se vivieron en Venezuela durante el año de 1957, el cual se mantuvo bajo el yugo del General Marcos Pérez Jiménez, lo cual obligó a varios sectores a resistirse en contra de las políticas del régimen -agregó Frailán- que la Iglesia Católica, aprovechó un primero de mayo, día de San José Obrero y día internacional del trabajador, para por medio del arzobispo de Caracas y a través de una “Carta Pastoral”, denunciar las atrocidades del gobierno en cuanto a la violación de los “Derechos Humanos”, corrupción y al mismo tiempo invita a recobrar la dignidad y la moral del hombre.

Igualmente relató que para ese mismo año se crea, una organización política clandestina con el nombre de Junta Patriótica, inspirada con el nombre histórico de la Sociedad Patriótica, en el tiempo de la independencia. Los integraban los partidos que se encontraban en la clandestinidad: (AD, PCV, URD y Copei), fijando una oposición fuerte a las barbaries dictatoriales. Realizaron una estrategia de publicaciones de manifiestos, propagandas y llamados a otros sectores entre ellos; una fracción de militares descontentos con el gobierno.

Al mismo tiempo indicó, “Al finalizar el año de 1957 la idea política electoral del presidente Pérez Jiménez, fue realizar una consulta plebiscitaria, en vez de elecciones. Una acción política que no estaba establecida en la Constitución de 1953. ¡Claro! un plebiscito, puede medir la legitimidad de un gobierno, pero, no sustituye un proceso eleccionario democrático. Como se hacía creer, el Congreso no puso ninguna objeción y se celebró la consulta el 15 de diciembre. Por supuesto que ganó ampliamente el oficialismo, para gobernar cinco años más, generando un gran descontento general”.

Rebelión

Asimismo recordó que para la época se agudizaban dos crisis fundamentales, la política, pronunciada desde vieja data y la más reciente, la militar que generaba el binomio Vallenilla – Estrada. Lo que provocó el 1 de enero, a tempranas horas fue una rebelión por parte de la Fuerza Área que partió desde Maracay. Bombardearon el Palacio de Miraflores, la sede de la Seguridad Nacional. También participaron parte de los blindados y artillería, esta insurrección debilitó fuertemente al régimen de Pérez Jiménez”.

En ese orden entre el 1 y el 2 de enero el gobierno logró controlar la sublevación. A partir de esta fecha el avance y conquista por parte de la oposición, fue más rápida. Para los días 8 y 9 se corrió una serie de rumores de nuevos alzamientos. Además hubo cambios en el gabinete, salieron dos personajes como fueron Vallenilla y Estrada. La situación de crisis que vivía el país era prácticamente incontrolable hasta que llegó el 23 de enero y durante la madrugada huyó Pérez Jiménez de Venezuela.

Ese día a primera hora de la mañana se constituyó una Junta Militar de Gobierno, conformada en primer lugar por Wolfang Larrazábal Presidente y cuatro militares que no estaban claros políticamente. La Junta Patriótica desde la calle y con las multitudes presionaba para que se dieran cambios. Lo lograron y por la tarde crearon la Junta de Gobierno en donde seguía presidiendo Larrazábal, se incorporaron dos civiles; Don Eugenio Mendoza, representante al sector empresarial y al Dr. Blas Lamberti profesor universitario. Concluyó Pedro Frailán.

Twitter: @noeliaorozco