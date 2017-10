Pedro Pablo Fernández: Elecciones del 15-O son una oportunidad para el cambio

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - El dirigente nacional del partido socialcristiano Copei, Pedro Pablo Fernández explicó este lunes en rueda de prensa que las elecciones del 15 de octubre no solo es una oportunidad de elegir a un nuevo representante, sino de buscar nuevos cambios a las necesidades que enfrenta el país.

“Esta es una oportunidad no solo para elegir al Gobernador, sino un esfuerzo por un cambio en Venezuela. A la gente no le alcanza para comprar comida, no consigue medicamentos para sus familiares y ante ello, no podemos ser indiferentes a los tantos venezolanos que sufren” enfatizó que la lucha debe continuar por un mejor país. “Queremos producir un cambio para que Venezuela reactive la economía, reactive el empleo, la producción y las oportunidades. Oportunidades para que los jóvenes no se vayan”. Precisó el reconocido dirigente nacional.

También subrayó que en estos momentos tan críticos que atraviesa Venezuela, es importante contar con políticos de verdadera vocación, teniendo como puesta preferencial a los más desposeídos, tenemos que reconstruir un país de oportunidades.

“Comparto la visión de aquellos que piensan que ganando la gobernación no se resolverán en lo inmediato los problemas que existen en la localidad, no está en juego solamente quien va a gobernar la región, pero es importante que tengan en cuenta, para el 15-O, será el paso para reactivar la economía, además de un futuro mejor a toda la juventud que aún se mantiene en Trujillo. Precisó Fernández.

Sobre el diálogo sostuvo, que en Venezuela no ha habido diálogo, se ha presentado es una payasada, desde Copei queremos un encuentro y diálogos reales, hay que buscar puntos de encuentro, y apostar por una solución pacífica a favor de Venezuela.

Motivación

El líder por la tolda verde dijo hay que darse cuenta que a través de las fuerzas del cambio, el voto es la herramienta más inmediata para salir del gobierno, apunta estarse jugando a la abstención, por lo tanto invito a quienes están en contra del gobierno sumarse a votar, ya que no ejercer su derecho es darle oportunidad al oficialismo.

“Aquí no se puede quedar nadie sin salir este 15-O, vayamos a participar, no hay que quedarse en casa, el CNE, está haciendo todas las maniobras posibles, sin embargo, que nada les funcione es participar masivamente y erradicar a través de la manifestación popular el cambio en Venezuela” puntualizó Pedro Pablo Fernández.

Recorrido

En cuanto al recorrido que viene realizando por todo el país, informó tener previsto llegar hasta los estados Zulia, Falcón, Sucre, Yaracuy, Anzoátegui, Bolívar entre otros, y de este modo trabajar por los candidatos de la Alternativa Democrática y así ser parte del cambio en Venezuela, llevando mensajes de esperanzas para convocar al pueblo y así a través del voto permitir la reactivación de oportunidades a los jóvenes y todos los venezolanos.

Twitter: @noeliaorozco