Pensionados cobrarán por número

Con la finalidad de disminuir la anarquía y la aglomeración de personas en las adyacencias e interior de las agencias bancarias, personeros del gobierno nacional y Sudeban acordaron cancelar las pensiones del Seguro Social y otros beneficios de este tipo de acuerdo con el último número de la cédula de identidad, por lo que a partir de este 20 de Marzo se establecerá el respectivo cronograma.

La fuente añadió que el primer día de cancelará la pensión a los beneficiarios cuya cédula termine en los números 0, 5,6 y 9, mientras el segundo día se pagará a los pensionados que tengan el número 1,4 y 8.

Finalmente en el tercer día de actividad pueden acudor a las agencias bancarias los pensionados que en su último número de cédula tengan los dígitos 2,3 y 7.

Este tipo de acciones se toma con el propósito de evitar las tediosas colas, gente peleando en las mismas y desorganización total, ya que quienes no tengan el número para la fecha indicada no hacen nada con acudir a las distintas oficinas bancarias. Asimismo se informó que los nuevos billetes del cono monetario aún no han llegado a la entidades financieras. Es por ello que el retiro de efectivo es reducido y se ha dificultado el cobro de pensiones.

DESPUÉS DEL 20 DE MARZO

Se tiene previsto comenzar a cancelar a partir del próximo 20 de Marzo, sin embargo, si no se puede pagar desde esa fecha, entonces desde el mismo momento que se cancele se aplicará el mismo sistema que será como a continuación:

