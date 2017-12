Pequeñas pero grandes fraces para una nueva vida y un nuevo comenzar

Cuando nos encontramos próximos a cambiar de año porque se cierra un periodo de doce meses para dar paso a otro calendario, seguramente es nuestro deseo intercambiar con las personas que conocemos muchos saludos cargados de buenos deseos para el nuevo periodo que se avecina.

No podemos dejar de expresar estos saludos sin mencionar al principal autor de nuestra vida y es precisamente el Padre Eterno (Dios) por el que nos encontramos en este mundo.

Siempre los buenos deseos son bien recibidos y sabemos que solo Dios decide nuestras vidas y lo que mas le pedimos es que nos proteja de todo mal y en todo momento a nosotros y a nuestros seres queridos; sobre todo en estos momentos decadentes porel cual atravezamos los venezolanos.

Por eso y mucho más:

❀ Disfruta de todos los minutos de este año que termina y prepárate a recibir la bendición de un nuevo año, lleno de promesas y bendiciones para ti y los tuyos.

❀ No todos los días es un buen día, no importa, tú da el máximo. No todo amor es correspondido, no importa, tu ama. No todos te van a decir la verdad, no importa, tú se honesto. No todos quieren verte triunfar, no importa, tú triunfa.

❀ Hay días llenos de viento, días llenos de furia, días llenos de lágrimas, pero también existen días llenos de amor, que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante.

❀ Agradécele a Dios por lo que tienes y te dará todo lo que necesitas, en este nuevo año.

❀ Busca de él de corazón y obedecele en sus majestuosos mandamientos y la vida será verdaderamente maravillosa a partir de ese momento.