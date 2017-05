Pérdidas millonarias por falta de gasoil

RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP: 21.613 - Como ya se ha informado por este medio de comunicación, el estado Trujillo ha sufrido un bajón en el inventario de gasoil, necesario para los camiones, vehículos de carga pesada y transporte público masivo. Estaciones de servicios no poseen suficiente combustible para tanta demanda que exige la flota de vehículos en la región, por lo que cientos de transportistas han paralizado sus actividades, perdiendo millones de bolívares en solo tres días.

Éramos muchos y parió la abuela

El equipo reporteril de El Tiempo en Trujillo Capital buscó las opiniones de los transportistas afligidos por esta realidad, que los golpea doblemente en sus bolsillos. “Éramos muchos y parió la abuela, si no son los cauchos, son los repuestos o sino el gasoil” expresaba uno de los choferes que hacía su cola en una bomba a las afueras de la ciudad capital, esperando que le tocara el turno de llenar por lo menos medio tanque y así llegar a su destino, Boconó.

Por otro lado, Vicente Núñez, trabajador de otra estación de servicio afirmó que no ha recibido combustible gasoil desde el pasado sábado. “La verdad no sabemos el porqué de esta situación, solo nos dicen que gasoil no hay en la planta de llenado San Lorenzo ubicada en Lagunillas, es una pena porque el transporte de alimentos se paraliza y ahora si es verdad que no tendremos ni para comer porque no van a llegar a sus destinos” comentó

24 mil litros para un día

En la zona ubicada en los municipios Trujillo, Pampán y Pampanito solo una estación de servicio poseía para ayer en la mañana gasoil, E/S La Concepción, allí se pudo conversar con uno de los trabajadores, quien respondió que tenía gasoil porque el camión había llegado para suminístrale 24 mil litros, y eso, sacando cuentas por la cantidad de vehículos que hacían la cola para llenar sus tanques, duraría para ayer mismo.

Mientras que esto sucede, cientos de transportistas de carga pesada se paralizan para poder aguantar todo un día (por ahora) para llenar su tanque. Lo mismo ocurre con el transporte de pasajeros masivo, como es el caso de la empresa Bus Trujillo, que ya se ha tenido que paralizar por intervalo de mediodía el pasado miércoles y ayer viernes, por falta de gasoil. ¿Hasta cuándo aguantará el pueblo estas carencias? Amanecerá y veremos.

DE VIVA VOZ:

Jorge Sandoval, trabajador de E/S: “Nos llegó el camión con 24 mil litros de gasoil, pero solo nos durará un día. No sabemos hasta cuando padeceremos esto”

José Rafael Prado, Transportista de materiales de construcción: “No hemos podido trabajar adecuadamente, hemos perdido dinero y tiempo en eso”

Américo Vázquez, trabajador de E/S: “Hasta cuatro días se agudizó el problema del suministro de gasoil. El suministro ha sido irregular, debemos tener paciencia”

Robinson Rojas, chofer de carga pesada: “La falta de gasoil nos ha dejado varados estos días. Hemos perdido dinero por falta de combustible y cauchos”

