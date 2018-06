Periodistas trujillanos una familia

Gabriel Montenegro - Como ya es tradicional todos los años el día 27 de Junio, se celebra el Día nacional del Periodista, en razón de la aparición del primer número del periódico del movimiento libertador “Correo del Orinoco” en el año 1818.

La directiva del Colegio nacional de Periodistas Seccional Trujillo, en la persona de su Secretario General licenciado Jesús Segovia, conjuntamente con un grupo de colegas, participó en las actividades alusivas a tan importante efeméride, comenzando con la Misa Oficial de Acción de gracia, oficiada por el también comunicador social y presbítero José Humberto Quintero, quien tras la celebración de la Sagrada Eucaristía en su homilía destacó a grandes rasgos el valor, honor, sacrificio y valentía de quienes han tomado el periodismo no solo como profesión sino también como un sacerdocio, ya que no solo informan y educan, además de ser baluartes del libre ejercicio de las garantías democráticas y el pluralismo de las ideas.

Posteriormente en la Cámara Municipal se realizó la Sesión Especial organizada entre el CNP y la Alcaldía de Valera con Iroschima Vásquez , donde hubo la entrega de premios “Pompeyo” Oliva periodismo , “Rodolfo Zambrano” reporterismo gráfico y “Memo Bracamonte” en Deportes, además de los reconocimiento s a los comunicadores sociales destacados durante el presente año, gente de medios impresos, radiales y televisivos, además del talento joven.

AMIGA Y AMIGOS DEL CNP

Cabe destacar el acto de entrega e imposición de la medalla “Amigo y amiga del CNP”, realizado en la Casa del Periodista “Guillermo Montilla”, donde la directiva del gremio seleccionó a otro importante grupo de profesionales de la comunicación y gente ligada a la actividad . Así mismo los personeros y representantes de Fedecámaras-Trujillo, señor Ricardo Berríos, Acoinva Rafael Daboín y licenciado José Luis Mancilla, hicieron un balto en sus importantes labores para entregar sendos pergaminos a varios comunicadores regionales.

EN LA MISMA TÓNICA

El licenciado Jesús Segovia, en emotivas palabras, felicitó a todos los periodistas y comunicadores trujillanos de la región, a la vez que exhortó a todos a mantener la frente en alto y a no ser pesimistas por la actual crisis, sino todo lo contrario, enfrentar estos tiempos tumultuosos con valor y determinación: “ No creo en aquello de que no tenemos nada que celebrar; al contrario, estamos aquí para eso, para demostrar que estamos unidos y que en los periodistas mantenemos firme y más sólida la actitud inquebrantable contra las injusticias” .

Al final se hizo votos por el éxito de todos y hubo un refrigero ofrecido cortésmente por la directiva de la Seccional Trujillo del Colegio Nacional de Periodistas. Foto: Carlos Poveda.