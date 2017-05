Perros callejeros agreden a transeúntes

Félix Maldonado / CNP: 21.840 - Varias personas han sido objeto de agresiones y ataques por parte de perros callejeros que deambulan en las adyacencias de la Plaza Bolívar, causando pánico en demás, caballeros y niños, que acuden al lugar público como zona de tránsito o simplemente a ratos de esparcimiento.

Esta es una situación que en reiteradas oportunidades, se ha hecho saber a las autoridades sobre el riesgo que existe y es latente día a adía, con la presencia de estos animales en lugares públicos, no solo en el ya nombrado, si no también en otros de alta circulación y presencia peatonal, como la el Hospital Rafael Rangel y centro de la ciudad.

En días recientes, un ciudadano fue agredido, quien a través de ésta ventana informativa y denuncia del Jardín de Venezuela, expresa su preocupación; Rafael Pizzani, es un asiduo visitante de la Plaza Bolívar y en fue agredido en uno de sus miembros inferiores ( pierna ) causando lesiones y maltratos en viejas lesiones en su dorso, producto de la caída que sufrió al momento del ataque del perro.

No es un albergue

Mostro su preocupación, ante la desidia oficial encabezada por la primera autoridad del municipio, al igual que los programas de abordaje en esta área como la llamada Misión Nevado, que no actúan para controlar y eliminar esta situación que perjudica a una sociedad entera. “Con ello no se procura, propiciar maltrato a los animales, todo lo contrario, buscar soluciones acordes para el trato y mantenimiento de vida de esta especie animal, que deambula por doquier”.

En la zona existen personas que brindan ayuda y amor a los animales, seres vivos de la vida animal. Bien es plausible la iniciativa, sin embargo, el lugar de atención no es el adecuado, por cuánto son seres vivos no domesticados, con contacto persona animal de distinta categoría, unos agreden, otros brindan amor, con ello, no existe uniformidad en la relación persona – animal, lo que produce reacciones adversas en muchos casos.

Misión Nevado

El gobierno nacional, creó, la Misión Nevado, dirigida atender a los animales en condición de calle y canalizar lo relacionado con el sistema de protección del animal por un lado, al igual que atender la reproducción masiva de perros, gatos especies que mayormente deambulan en las calles.

Es oportuno que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, la ley que rige la materia, determina que es el ente local quien debe garantizar un albergue y la atención para los animales en condición de calle, promesas van y vienen, el pueblo espera respuestas.

