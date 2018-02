“Personal administrativo y obrero también tiene derechos y exigencias”

Marianela Mavares - En vista de la reciente protesta pacífica llevada a cabo por los integrantes de la Asociación de funcionarios Policiales Jubilados frente a la Comandancia General de la Policía del estado Trujillo, un grupo presente del personal administrativo y obrero nos hace llegar nota donde expresan también su descontento ante la discriminación y el olvido permanente de que son objeto por parte de la Dirección de Finanzas del Ejecutivo Regional, cada vez que se anuncia un aumento salarial o se aprueba algún Bono Especial para los trabajadores policiales.

Permanente discriminación

Indican los afectados, gente que fue jubilada de las distintas oficinas y departamentos, que ellos son discriminados de manera permanente ya que los pasados años 2016 y 2017, los jubilados uniformados dentro de todo lo que todavía se les adeuda, cobraron algunos emolumentos y bonos vía decreto o reconocimiento por parte del gobierno nacional, pero al personal administrativo obrero no le dieron ni un centavo, lo cual representa una tamaña injusticia laboral.

“Cuando se anuncia un bono a los trabajadores y ex trabajadores de la policía, de inmediato sale una alta funcionaria de la Gobernación y exclama en la oficina de finanzas o recursos humanos: ¡A ustedes no les corresponde eso! como si nosotros no hubiésemos sido funcionarios que también trabajamos por muchos años en la policía y no en el palacio de gobierno”, dijeron molestos.

La directiva de Asoinjupenfapet con Echeverría y Jóvito al frente -continuaron- trabajan duro por lograr nuestras mejoras y eso lo agradecemos altamente, pero cuando muchas de esas justas solicitudes llegan son para los efectivos sólo con rango uniformado y a nosotros, los administrativos y obreros ni un suspiro, ya que el comandante de la policía, con todo el respeto que le merecemos y nos merece, al parecer cree que el personal civil no tiene derechos. “Incluso, es capaz que lo reflejado en la Gaceta Oficial 41219, de ser honrado en fecha próxima, tampoco nos favorezca, ya que como dijimos, estamos como la parodia del chapulín colorado, “no tenemos quien nos defienda”.

Hicieron el llamado de reflexión al ciudadano gobernador Henry Rangel Silva, para que meta la lupa a este problema, revise bien lo que ocurre, atienda a los representantes de la Asociación de Policías Jubilados y honre los aumentos y bonos dirigidos a los trabajadores policiales de manera integral y no por sectores y sólo rangos, ya que cuando hay contingencia la “policía es una gran familia”, pero cuando se amerita reconocer ese esfuerzo al parecer esa “familia” que debería ser una sola, se disgregó y para los civiles se hundió en el fondo del total olvido.