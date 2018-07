Personas con discapacidad sufren vejaciones en banco

Dimas Albornoz CNP 21.548 - La señora Heidy Viloria,portadora de la cédula den Identidad V.- 13.633.097, residenciada en el barrio La Cabaña, portadora de un carnet que la identifica como discapacitada denunció que en el Banco de Venezuela no respetan a las personas con esta condición de minusvalía.

Según sus declaraciones cada vez que venía al banco ella, al igual que otras personas con algún grado de incapacidad, tenían prioridad a la hora de ingresar a la entidad bancaria, algo que al parecer ha cambiado pues los vigilantesen actitud hostil, ahora los mandan a hacer la fila junto a los de tercera edad.

“Por mi condición yo no puedo llegar a las 3 de la mañana para que me atiendan de 8 a 10 de la mañana, muchas veces llego tarde y me niegan el derecho de ingresar al banco”, dijo la denunciante.

“Esta denuncia la hago para que la gerencia del Banco de Venezuela instruya al personal de seguridad para que respeten a las personas con incapacidad y respeten nuestro derecho de ser atendidos con prioridad”, expresó la señora Viloria.