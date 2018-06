Petro: “No me siento derrotado, por ahora no seremos gobierno”

En su primer discurso tras conocerse los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el ex candidato Gustavo Petro anticipó que desde ya liderará la oposición contra el electo presidente Iván Duque.

"Aceptamos su triunfo. [Iván Duque] es el presidente de Colombia. No le vamos a pedir ministerios, ni embajadas, ni nada. Hoy somos la oposición de ese gobierno", dijo el político de izquierda.

Petro, quien obtuvo una votación histórica para la izquierda en el país con 8 millones de votos, aseguró que no se siente derrotado por la victoria de su contrincante uribista, que se posesionará el próximo 20 de julio.

"Yo no me siento derrotado. Tan acostumbrados estamos a no estar en el poder pero tampoco es que nos muramos porque esta vez no fue", dijo el ex aspirante de Colombia Humana en su discurso.

Y agregó: "No estamos quejumbrosos, lloriqueando. Claro que hay tristeza, que tocábamos la posibilidad (...) pero no nos hemos preparado para ser oposición. Nos hemos preparados para ser un gobierno".

El ex alcalde de Bogotá también se refirió a las "mentiras" que se tejieron en su contra influyeron en los resultados de este domingo y que generaron "temor a la apuesta a un cambio".

"Cuántas mentiras no construyeron: que éramos ateos, que íbamos a volver a Colombia como Venezuela, que íbamos a cerrar iglesias, todo eso es mentira tras mentira", aseguró.

"Aún así sacamos 8 millones de votos. Los asustamos [...] Algún día, muy pronto, entraremos al Palacio de Nariño", añadió.

Al no haber resultado electo, Petro tiene el derecho a un escaño en el Senado, un recinto que conoce muy bien [fue senador entre el 2006 y 2010] en el que puede convertirse en el próximo jefe de la oposición del gobierno de Iván Duque.

"Al Senado de la República vamos a volver no a hacer lo que hicimos en el pasado, no a ver cómo se negocian sino para dirigirnos para ahí al país", dijo.