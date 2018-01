Petrosoberanía (I)

Manuel Guillermo Ruiz M. - El cambio es lo permanente. Si no lo hacemos quedamos tridimensionalmente obsolescentes. Millones de personas desconocen drones, robots, webinarios, etc. y avanzan en un proceso de sofisticación sin notarlo, dentro de la coordenada del tiempo acelerado. Mucho de nuestro organismo es autónomo, así como también un variado accionar de nuestro proceder se realiza en automático. De allí que sea tan difícil aceptar y hacer cambios, pero; conscientemente se logran. Hace unos años también nacieron las billeteras electrónicas en los celulares inteligentes, se paga con mensajes de texto con cualquier celular. Llegó el momento en que no se dilapiden millones de horas hombres, haciendo colas en los bancos para mover efectivo, en lugar de usar los puntos de venta y realizar transferencias bancarias desde la comodidad de un ordenador. La inteligencia tecnológica (TI) permite ya desembarazarse de algunos padecimientos bancarios, a nivel internacional desde celulares inteligentes inclusive. Escribir con la mano contraria es bastante difícil, más no es imposible de hacerlo.

Tempranamente pregoné la desmaterialización del dinero efectivo, con el nacimiento de las Criptomonedas (CM) o monedas digítales, que requieren de un procesamiento matemático para elaborarlas, por lo que dejan de ser virtuales. Desde Diciembre 2017 se levantó un torbellino de opiniones, con y sin fundamentos, sobre las CM nacida en Febrero de 2009. Por ello alerté, a empresarios y profesionales conocidos de que si sus asesores no les estaban advirtiendo de esos cambios, estuvieron simplemente mal asesorados. Ante la hiperinflación, he lanzado S.O.S. madrugadores sobre el Colapso Económico Mundial. Sería lo mismo de reiterarles la desaparición del dólar, a sus tenedores bajo el colchón, bien porque circule pronto el acuñado Amero norteamericano, porque nazca el Fedcoin y ahogue el Bitcoin (BTC) en la impronta guerra de CM por hacerse del control mundial de las mismas. Este primer bebé cuenta ya con su Herodes, con escenario posible de la sustitución del BTC por la moneda que establezcan como única a nivel mundial: la FedCoin de la misma élite dueña del dólar, la Reserva Federal Norteamericana.

En el país estamos dando el salto cuántico en el tema, que llegó para quedarse. Ronnie Mas, de Standpoint dijo: “Es un cambio sociológico “de primer orden”, el más grande en el mundo tecnológico “desde Internet”, porque aporta una solución efectiva al mayor problema heredado de la crisis: la falta de acceso al dinero”. Debemos conocer el vocabulario informático de CM, para saber ¿Qué coins es eso? La desaparición del efectivo va, tal como pasó con las ancestrales monedas, el Continental y vislumbramos sucesos con nuestro nuevo cono monetario.

Existen unas 2.000 CMs en el mundo en menos de una década. Nacieron hace nueve años, para escaparse del control, especulación y quiebras bancarias como sucedieron en 1929, 2001 y 2008, sólo en los Estados Unidos, pasando esta última por debajo de la mesa, sin escándalos a pesar de los millones de pobres que surgieron los días subsiguientes al estallido de la Burbuja Hipotecaria en dicho país; cosa que convulsionó la masa gris de perdedores millonarios que unieron dinero, poder económico con tecnología y crearon como ensayo la primera CM planetaria.

En Venezuela el concepto CM tiene raíces profundas, bien acogido, aquí hay mineros de divisas digitales que rondan los $ 500 millones en inversiones desde hace años en CM, que no gozan de otros respaldos que la credibilidad y la usabilidad. El Petro, bautizado por el Comandante Chávez en Marzo del 2009, está en trabajo de parto como Cripto Activo, porque está legalizada, propuesta por un gobierno constituido y respaldada por 5.200 millones de bdp que serán complementados con los valores intrínsecos de los otros metales preciosos del Arco Minero del Orinoco, lo que lo hace muy fuerte, creíble, sostenible, sustentable y apetecible por decenas de países y criptoinversores mundiales, por siempre, como herramienta liberadora. Usted puede ver las tendencias a la baja de las CM de mayor capitalización en www.coinmarketcap.com, sufridas a raíz del lanzamiento del Petro nuestro.

El Petro Activo es una poderosa arma de combate para respaldar y reafirmar nuestra Soberanía en todo como nación, establecida en el preámbulo, el Art. 1 y otros de nuestra CRBV, para zafarnos del bloqueo económico que nos tiene la élite Vanguard, que sigue creyéndose dueña absoluta del mundo. China, la Primera Economía Mundial desde agosto 2015 y Rusia, sumados, los mayores consumidores de hidrocarburos, quienes son parte de los Brics que con apoyo venezolano con todas sus riquezas certificadas y su nueva cesta de monedas, le han sacado ventaja al Reyezuelo Yanki con un jaque en el tablero de los cambios macroeconómicos.

Los 100 millones de Petros Activos se comprarán, almacenarán e intercambiarán desde su computadora o billetera electrónica, como lo hace con su dinero actualmente, sin ningún tipo de temores porque este tipo de operaciones las realizamos a diario desde años atrás, millones de personas en este mundo. Esas transacciones serán directas entre Vendedor y Pagador sin pasar por ningún banco verificador que otorgue permisos de transacción, en cuestión de segundos, a muy bajo costo, dentro y fuera del país, donde haya alguien que acepte el Petro Activo.

@coachmanuelguillermoruiz