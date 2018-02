Petrosoberanía (Y III)

Manuel Guillermo Ruiz M. - Salió humo blanco del Consejo de Ministros # 311, cerrando Enero, con el esperado nacimiento o White Paper del Petro Activo, Propuesta Financiera 2018. El Petro, “emitido por el Estado venezolano como punta de lanza para el desarrollo de una economía digital independiente, transparente y abierta a la participación directa de los ciudadanos. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes”. Usamérica arremete con otro poderoso misil económico, no nos comprará más petróleo y en lo político lanza al ruedo a su Secretario de Estado, ficha de la Reserva Federal de ese país. Esa espoliación contra nos, sumada a cúpulas industriales y empresariales criollas dolarizadas en obediencia, con sus profecías auto-cumplidas, por sus desabastecimientos, deterioran a pequeños y medianos empresarios y factorías también. En paralelo observamos que la Providencia entre otras bondades, premia nuestro suelo con las mayores reservas de oro, después de China. Venezuela es “La Nueva Jerusalén” destinada por Dios. Esa es La Promesa.

Nuestro Petro (PTR), nace entre ardientes brasas de una gran expectativa de liberación de amarras, para solucionar nuestra situación económica. Sus consecuentes políticas sociales, con una asignación programada a estas últimas, de 45,3 millones de PTRs, 55% de los 84,2 millones de la Oferta Inicial (ICOs), para alcanzar la Soberanía Total que arropa todo y garantizarnos el país potencia que deseamos a mediano plazo y convencernos definitivamente, que con esta táctica lograremos los objetivos. Es de elevada importancia avanzar en la confianza de nuestro Petro, porque será pública la venta de Tokens, fichas, después del 20F y que serán minados, transformados a PTRs en Marzo próximo. ¡Eso es ya! Apresuremos el paso, porque viene el manejo popular de las billeteras “Wallet”, desde sus celulares. "Después del 20 de febrero será publicado todo el manual de procedimientos para comenzar operaciones y para poder adquirir la moneda", explicó el Ministro Roa.

Los PTRs, aunque usted desconozca su alcance, beneficiará a las masas y aún a los empresarios e industriales aludidos al principio, porque todos tendremos acceso a la tenencia de los mismos y no vamos a tener angustias, de que para importar cualquier cosa, solo dispongamos de dólares y euros, que podremos obtenerlas intercambiando nuestros PTRs de nuestras billeteras, por esas monedas fiduciarias en las casas de cambio On-line, autorizadas para ello.

Continuemos con el “Criptoglosario”. El Preminado, Preventa o venta privada del 38,4% para captación de divisas que compone la ICO, reza el White Paper, iniciará el 01 de Marzo y consistirá en la creación y venta de un Token ERC20 digital sobre la cadena de bloques de la plataforma de alguna CM, como el Ethereum(2), aunque dicha relación no tiene por qué ser permanente. Este proceso promoverá y garantizará demanda para la Oferta Inicial del PTR, que se realizará posteriormente. Esos ERC20 son fichas digitales no minables, que se emiten en su totalidad a través de un contrato inteligente en dicha plataforma. No formará parte de la red PTR hasta el momento en que sea canjeado o “quemado” durante el proceso inicial de la Preventa y el cierre de la ICO.

Agotada la preventa, la Oferta Inicial de 44 millones de PTRs, se realizará posteriormente hasta agotar las 82.400.000 PTRs disponibles para la venta. Esos PTRs en venta durante la ICO, serán creados y vendidos por medio de un mecanismo auditable en línea. Pueden realizarlas personas naturales, jurídicas o gubernamentales, con uno o muchos equipos conocidos desde hace años como Antminer, que son de alto costo, elevado consumo energético, control y mucha lentitud, porque elaboran millonésimas de fracción de cada moneda cada hora. Poca información al respecto.

Las Granjas de Minería, asumo por lo explicado y por el soporte científico que cuenta, las montará el Ministerio de Ciencia y Tecnología, valga la redundancia, con tecnología de punta de mayor velocidad y procesamiento de computo, para mayor producción diaria de Tokens que se convertirán en PTRs. No es el internet transmitiendo información. Es un protocolo de intercambio de Valor, a cualquier continente en segundos, la nueva forma aceptada de dinero digital, la segunda generación de internet.

Usabilidad. La RBV garantiza que aceptará el PTR como forma de pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales. Para usarlo solo debe abrir una billetera digital de Petros. Una vez abierta, tendrá una cuenta como su cuenta actual en el banco, compartiéndola con quien usted tendrá relaciones en PTRs o CMs. Tendremos a nuestro alcance esta tecnología, que promete destronar la rara influencia el dólar terrorífico y la falta de efectivo o circulante.

¿Cuánto costará 1PTR en Bs.f? En la misma partida de nacimiento, página 15, está la fórmula donde intervienen cotización promedio del barril de petróleo; tasa de cambio resultante de las operaciones del PTR en las casas de cambio o exchanges autorizadas, determinada por mecanismos de mercado y de conformidad con las disposiciones legales emitidas por la República. Se podrá adquirir desde Un Mene, una millonésima de PTR, en adelante.

Para ir adaptándose, Canadá está creando una divisa digital que nacerá pronto, envíeme un correo manifestando el deseo, le regalaré 1.000 monedas para que conozca cómo se conforma la confianza, la promoción y la usabilidad de las criptodivisas. 02/02/2018.

