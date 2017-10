Pie de Sabana campeonas del kikimbol en La Cejita

Gabriel Montenegro | Fuente: Iamdcarv - Las muchachas que conforman el equipo Pie de Sabana se titularon campeonas del torneo de kickingball copa “Marcos Montilla” que se jugó en el estadio “Enrique Pineda” de La Cejita, capital de la parroquia Antonio Nicolás Briceño. El evento fue organizado y patrocinado por el gobierno de San Rafael de Carvajal, a través del Instituto Municipal de Deporte (Iamdcarv) que dirigen Antonio Rodríguez, Rafael Franco y Luz Marilú Linares junto a la Liga de Kickingball de esa localidad que preside Carlos Quintero.

Por su parte el club San Luis, se adjudicó el subcampeonato y en el tercer lugar arribó el equipo de las Profesoras. Como jugadora más valiosa resultó Karolain Hernández, mientras en los lideratos individuales por posiciones sobresalieron:

1B Ismar Barreto, Deportivo San Luis; 2B. Deisy Palomares, New Star; 3B. Angeli Bracamonte, Deportivo San Luis; SS. Zulibeth Vargas, New Star, SF. Dayana Candal; P, Karolain Hernández, Deportivo San Luis; C. Genesis Parada, Deportivo San Luis; LF: Michell Barrios, Dios con Nosotros; CF: Yeniret Valecillos, Pie de Sabana; RF: Greynary Terán, Contadoras.

En el renglón de jonrones hubo 4 jugadoras empatadas, entre ellas Cynthia Polaco de Profesoras; Yenireth Villarreal- Pie de Sabana; Ridyeli Pacheco - Pie de Sabana; Giohanny Rojas -New Star Hit e Iraly Barrios de Pie de Sabana.

En los dobles destacaron Eleidi Velásquez de Guerreras de Chimpire y el Mejor Bate fue Heidi Torres del Deportivo La Victoria.

El alcalde Marcos Montilla presidió el acto de premiación, en compañía de la primera dama, Moreira Negrón de Montilla, los directivos del organismo deportivo, concejal Raúl Nika Aguilar, Antonio Rodríguez y Rafael Franco, Ender Hernández, en representación de la Oficina de Atención la Joven y al Estudiante (Oaje), Carlos Quintero, presidente de la Liga de Kickingball de La Cejita, entre otros.