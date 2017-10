Pierde la visión de un ojo tras jugar durante un día entero con su móvil

Esta joven de 21 años ha sufrido una dolencia que, la mayoría de las veces, suele ocurrirle a personas de la tercera edad. La mujer perdió la visión en un ojo tras haber jugado, durante un día entero, a un juego que se había descargado en su teléfono móvil. Personal del servicio médico de la ciudad de Guandong, China, explicaron a la joven y a sus padres, que la pérdida de visión había sido causada por una fatiga visual. La chica había confesado que "estaba tan absorta por el juego que me olvidaba de comer, y no escuchaba a mis padres cuando me llamaban para cenar".

La joven llevaba días jugando, y aseguró que en los días que no tenía tareas o cosas que hacer, se levantaba a las 6 de la mañana para desayunar y empezaba a jugar hasta las 4 de la tarde.

La joven se encuentra hospitalizada a la espera de que los médicos puedan salvarle el ojo.