Pizzi fuera de selección chilena

Santiago - Juan Antonio Pizzi dejó la dirección técnica de la selección de fútbol de Chile, después que los vigentes campeones de América fracasaron en su intento por clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año.

El contrato del entrenador argentino terminó cuando Chile quedó sin posibilidades de jugar el Mundial de 2018 al perder por 3-0 el martes ante Brasil, en la última fecha de la eliminatoria sudamericana.

“Mi contrato finaliza en esta situación y me parece que, si bien es una responsabilidad y una decisión de los directores, hay que hablar, evaluar qué quieren para la selección y en base a esa opción, elegir. “Yo soy el máximo responsable, yo he elegido en cada una de las convocatorias con toda la libertad que me corresponde, por lo tanto soy el responsable o el primer responsable de esta situación”, agregó.