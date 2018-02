Plan Empleo de la GNB en busca de profesionales

Lisnelva Rondón/ ECS - El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la Guardia Nacional Bolivariana, hace un llamado a los jóvenes profesionales a participar en el proceso de selección para oficiales en la categoría de Asimilados de la Guardia Nacional Bolivariana.

Entre las profesiones requeridas para optar por un cupo en este componente militar se encuentran médicos cirujanos, médicos veterinarios, licenciados en enfermería, bioanalistas, biólogos, químicos, farmaceutas, psicólogos, cartógrafos, abogados, arquitectos, contadores públicos y licenciados (as) en educación.

Cabe destacar que los cupos para las diferentes carreras, son limitados y además requieren una serie de requisitos entre los que se pueden destacar: No ser mayor de 33 años, no poseer tatuajes, no tener antecedentes penales y tener buena conducta.

Para la consignación de documentos se debe presentar copia de la cédula de identidad legible, ampliada, fondo negro del título de pregrado y postgrado, si aplica, así también una copia de acta de nacimiento del participante y la de sus padres. El aspirante también deberá presentar una prueba de acuerdo a su profesión.

La entrega de documentos deberá realizarse en la oficina de Gestión de Capacitación, en la Dirección de Educación de la Comandancia en General de la GNB, ubicada en la urbanización El Paraíso, Caracas, donde también ofrecerán más información sobre dicho plan. Teniendo en cuenta que la consignación de documentos se estará llevando a cabo hasta la primera semana de marzo del presente año.