Dimas Albornoz | CNP: 21548 - Este domingo 5 de febrero en el estadio “Ángel Salas” de Mendoza Fría se inician los play off y semifinales del Softbol categorías “B” y “C” de la Liga Valle del Momboy que se juega por la Copa Materiales e Inversiones Yovanny Terán.

Según el calendario de juegos publicado por la liga mendocina la jornada del torneo que se juega en homenaje a Hermes Ortega y Javier Vera a las 11:00 de la mañana se enfrentarán los equipos Rancheros Vs. Deportivo El Llano en “C”, a la 01:00 pm Festeval Vs. Buena Vista en “B” y a las 03:00 pm Deportivo La Y Vs. Hotel El Río en “B”.

Los aficionados a la denominada “pelota suave” tendrán este domingo la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo que se desarrolla en ambiente familiar y en agradable clima de montaña.