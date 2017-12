Podría gestarse un nuevo “Pacto de Punto Fijo”

Marianela Mavares - “Estar alerta con la metodología que se usará en la reanudación del diálogo entre el gobierno oligarca del PSUV y la MUD en Enero de 2018. Advierte Alirio Gil, por el Movimiento Popular Democrático, MPD, quien considera que “este diálogo puede convertirse en un nuevo “Pacto de Punto Fijo” si el pueblo venezolano no presiona para que esto no ocurra. El gobierno no tiene nada que exigir ante la MUD a cambio de recuperar la institucionalidad, las libertades democráticas y la salida del infierno económico al que han metido a los venezolanos y el país”.

Considera Gil que negociar no debe ser el objetivo del diálogo, este debe utilizarse para llegar a acuerdos de cómo salir del empobrecimiento y miseria en que nos han metido a los venezolanos y cómo redimensionar e impulsar de nuevo la verdadera democracia, las libertades políticas y la reconstrucción del país destruido por las cúpulas del PSUV.

¿Qué puntos se deben tocar en el diálogo?

-Los acuerdos deben incluir: disolución de la ilegal, fraudulenta y dictatorial Asamblea Constituyente, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Procurador, Contralor y Fiscal General de la República, pues los actuales son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales y amarrados por el gobierno de Maduro.

También debe incluir la ayuda humanitaria internacional, la unificación cambiaria para frenar la corrupción con los dólares del Banco Central de Venezuela (BCV), la devolución de haciendas y fábricas expropiadas y quebradas por el gobierno oligarca del PSUV, anulación de la entrega de riquezas al imperialismo chino y ruso, la entrega de nuestra soberanía a los cubanos y presentar una fecha para las presidenciales.

Freno a nuevo pacto de Punto Fijo

Para Alirio Gil un nuevo “Pacto de Punto Fijo” implicaría un triunfo arreglado para el PSUV en las elecciones presidenciales de 2018 a cambio del ofrecimiento de realizar un referendo revocatorio para el “ganador” de esas elecciones.

“Eso garantizaría un “borrón y cuenta nueva” para exculpar a los culpables de la destrucción del país. Un nuevo “Pacto de Punto Fijo” podría ser un nuevo reparto de instancias del gobierno entre el PSUV y la MUD. Eso sería traición al pueblo venezolano por parte de la MUD y de la dictadura solapada y encubierta del gobierno oligarca del PSUV”, argumentó el informante.

Propuesta

Propone que la reunión en República Dominicana no debe ser cerrada, debe televisarse para que no se escondan “negociaciones” secretas a espaldas del pueblo, y los acuerdos deben ser sometidos a un referendo consultivo para que el pueblo diga si o no a lo acordado.

Ante lo expuesto recomienda a los venezolanos que en estas navidades reflexione serena y profundamente sobre la necesidad de vincularse más a la lucha política y no dejar en manos de las cúpulas partidistas el destino del país. Los movimientos sociales, las ONG, las bases desorientadas, desconcertadas y engañadas de los partidos políticos piensen en la candidatura presidencial de un personaje que no sea militante de algún partido político, en quien todos los venezolanos se sientan representados, principalmente porque tenga comprobada vocación por la democracia y convencido de la necesaria refundación de Venezuela para poder salir victoriosos ante la pretensión del PSUV de perpetuar en el poder a una fracasada dictadura solapada, encubierta y disfrazada de democracia.