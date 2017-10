Podrían decretar estado de emergencia en Palmarito

Massiel Viloria | CNP. 10.587 - En horas de la mañana de hoy la Presidenta de la Cámara Municipal de Tulio Febres Cordero del estado Mérida, Yeisbelys Moncayo, estará colocando sobre las curules una propuesta para decretar estado de emergencia en la localidad de Palmarito, propuesta que surgió tras haber inspeccionado varias viviendas que han sido gravemente afectadas por el lago de Maracaibo, así mismo, el problema de la escasez del agua será tocado como punto de honor en la plenaria.

Según informó, Moncayo durante el recorrido que realizó recientemente en el sector El Empujón de Palmarito, constató la seria afectación que durante algunos años ha venido sufriendo las viviendas que se encuentran cerca de las orillas del lago, la cual en su mayoría han sido derrumbadas por el agua a tal punto que muchas de las familias está a punto de quedarse sin hogar. La máxima representante del Concejo Municipal levantó un informe sustentado en relatos, denuncias y fotografías de las personas afectadas por el problema con la intensión de ser discutido hoy en plenaria esperando el respaldo de la propuesta y elevar la penosa situación a instancias mayores.

¨La preocupación es seria, mira estuve caminado con esas personas, quienes aseguraron que la situación viene desde hace tiempo, de hecho me hablaron que ya ha sido notificado el Alcalde, sin embargo no han recibido respuestas del caso; me preocupa mucho porque las viviendas han sido quebradas, destruidas por el agua, han perdido gran parte de la construcción de sus viviendas y creo que es una necesidad atender estos casos; hablamos de familias de escasos recursos, de madres de familia que está a horas de perder sus casas¨. Manifestó la legisladora local.

Así mismo, recalcó que la idea es que la discusión de la situación se lleve al conocimiento de los demás concejales para posteriormente canalizar en instancias mayores los correctivos necesarios para brindar solución inmediata a estas familias afectadas. ¨No podemos perder más tiempo para darle soluciones concretas a estas personas, quienes de verdad han sufrido mucho por sus hogares; creo contar con el respaldo de los colegas para tratar este tema en la plenaria más inmediata¨. Dijo.

En cuanto al tema del agua, explicó la concejal que los pobladores llevan más de seis meses sin el vital líquido, producto de la paralización de la bomba, sin embargo se conoció que luego de una protesta por parte de los pobladores del único puerto pesquero de Mérida, Palmarito, se logró la puesta en marcha de la bomba pero la misma se quemó a pocas horas de su arranque.

