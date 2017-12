Poesía de la Navidad (y II)

Alí Medina Machado - En todo trance y ambiente, el poeta percibe de una manera especial la Navidad. La canta tierra arriba, tierra abajo, con su ramaje de versos. Esto sucede porque hay como una especial percepción de la festividad, con un sentido más profundo, porque se siente una necesidad de meditación, de la que luego eclosionan los claroscuros de las plegarias. En la aldea, para el poeta, la Nochebuena es: “La noche, de zafiro, coronada / de trémulos diamantes brilladores; / y la luna -magnolia de esplendores- / surgiendo tras la selva perfumada”… Mientras que, en la ciudad, dice el poeta: “La ciudad, bajo el cielo peregrino / de azules perlas, plácida se extiende. / Y Diana a ella taciturna prende / su diáfano cendal alabastrino.” (Gabriel Muñoz, poeta venezolano). La misma historia. Es la efímera circunstancia de la celebración de la que el hombre se posesiona enfebrecido, y en la que hay “gente alborozada chocando copas, cantos vibradores…/ Y a lo lejos, gentil, llena de flores, / la lugareña ermita iluminada”.

La poesía de la Navidad es pura, y de versos cristalinos. Es una poesía para el elogio y el canto, primordialmente, aunque a veces deja escapar ráfagas de crítica. Otras veces, no va más allá de la simple evocación, de la exaltación en un acto de fe y devoción. En todas las épocas las expresiones poéticas de la Navidad son un canto sensible por la vida naciente. La verbalización del poema apunta a esa sensación de amor, de rendición y postración afectiva ante un suceso revelador como es el Nacimiento del Niño Dios. Si logra algún trascendentalismo, esto viene dado por el elogio y por la constante fe demostrada. Hay aquí un auténtico libre fluir de la conciencia dado por la fe y la creencia religiosa, básicamente. Veamos lo que plantea este VILLANCICO que pertenece al poeta español Rafael Montesinos: “Lloran los panderos / por la Navidad, / porque en esta tierra / ya no hay caridad /… No de carne, sino / del barro de Adán / (antes de aquel soplo), / bajo su portal, / hay un niño. Llora, / terco en su llorar, / hace veinte siglos / ya /… Un ángel de tierra / abre su volar / quebradizo y pliega / aquello de paz / en la tierra… Pide / buena voluntad. / Pero, nadie escucha / ya”.

La poesía de la Navidad es sencilla, tiene que serlo por lógica. La estructura de este tipo de lenguaje no puede obedecer a la rigurosidad de la desviación del código ni puede pretender (no es necesario hacerlo), una separación del eje referencial de la lengua. En esta poética se tiende mucho a una significación primaria. Es enteramente descriptiva, en una escenografía en la que aparecen contados personajes. La poesía vendría a ser entonces, en este caso, el Pesebre o el Nacimiento hecho de palabras. Aquí no es posible hablar de rupturas, ni de inconsecuencias del lenguaje, que este, al contrario, es más afectivo que conceptual, más atenido a cuadros con imágenes sencillas, dirigido a la propia limitación de temas y asuntos. Esto es fácilmente perceptible. Del mismo autor, Rafael Montesinos, citamos un RETABLILLO DE NAVIDAD, que dice: “Pastores, Dios ha nacido / sobre un pesebre, Aleluya. / Pastores, cantad conmigo: / Gloria a Dios en las alturas. / Desde el cielo he traído / mis alas hasta su cuna / Pastores, cantad conmigo: / Gloria a Dios en las alturas”.

Ni en la adversidad es triste la Navidad. El hombre, movido por la piedad de la fiesta decembrina, hace un alto en su dolor y lo trastoca por una alegría que se torna en virtud y fe por la vida, en un valor. Se tiene la necesidad de no quedarse en el dolor. Se abren y vislumbran nuevos caminos de luz. Hay una indagación por la esperanza y un desvelo por la apertura a la vida en plenitud. Esta poesía, sencilla como es, tiene la virtud de usar los mecanismos de la fantasía con la que el poeta abre una escisión para dar rienda suelta a su imaginación, como una esperada liberación. Así lo captamos en este sonetillo de Alfredo Arvelo Larriva titulado Nochebuena: “Dijérase una ilusión. / Es noche de Navidad; / y, mientras que la ciudad / difunde su agitación / en torno a mi soledad, / viene la muchacha y con / ella la felicidad / suprema. Y en la prisión / revivo la libertad, / con una intensa emoción / que pone sueños, bondad, / ternura, en mi corazón; / y en la rugiente pasión / de mis rencores, piedad.”

Por el tránsito continuo de los siglos, la poética navideña nos da una visión de conjunto de esta fiesta tradicional. Es como la sustentación de un orden inacabable, de una temática genérica o semejante; una misma o parecida manera de plantear el histórico suceso, símbolo de la cristiandad. La poesía navideña existe en todos los lugares fundida en la propia vocación humana de la exaltación. Es una señal de amor, un constante reflujo de imágenes que se entornan al hecho del Nacimiento del Niño Dios. Esta poesía nos alienta por ser un augurio de vida amorosa, una oración de amor reverencial, un constante acto hecho para la glorificación de una fiesta de pleno vigor tradicional para los que vivimos la alegría de la vida. Y es, porque en la palabra poética, la Navidad no llena a todos de una inmensa y contagiosa alegría.