Por comida y gas protestaron vecinos de Siete Colinas

Marianela Mavares | CNP: 6.115 – Manifestación con cierre de vías, en el sector La Marchantica, Valera, realizó ayer un grupo de familias del sector Siete Colinas parte sur, Valera, para exigir que la Distribuidora Trujillana de Alimentos (Distal) les suministre las bolsas de alimentos prometidas y el CLAP los cilindros de gas doméstico, que desde el pasado mes de diciembre se comprometieron a surtir.

Miembros de las familias Peña, Suárez, Roja, López, Paredes, Araujo, Briceño y Montilla, por citar algunas, se apostaron de forma molesta, desde las siete y media de la mañana en el sector conocido como La Marchantica y cerraron ambos sentidos de las vías como medida de presión para obtener respuestas a sus pedimentos.

Citaron que el CLAP, perteneciente al Consejo Comunal “Siete Colinas Sur” que funciona en su comunidad, recogió desde la primera semana de diciembre el dinero para la compra del gas doméstico y hasta la mañana de ayer no se los habían suministrado.

Acotaron que desde los primeros días de octubre no les llevan las cajas de alimentos, para lo cual se comprometió entregar cada 22 días, María Gabriela Sariche, funcionaria de Distal. “Necesitamos nuestra comida porque acá hay muchos niños y ancianos, no sabemos de dónde sacarla para darles de comer y sin gas doméstico, se nos hace más difícil cocinar y no podemos comprar comida en la calle”.

Conversaciones

Hasta el lugar se hizo presente una comisión de la Policía quien conversó con los manifestantes y acordaron ir hasta el llenadero de Jalisco, Motatán, para lograr el surtido de sus cilindros. Extendieron un llamado al Gobernador para que les surtan los alimentos de forma continua.