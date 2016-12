Massiel Viloria | CNP:10587 - Durante el fin de semana, Hílmer Méndez, concejal del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, denunció públicamente que el alcalde Willian Díaz incumplió el plazo previsto en la ley para presentar el presupuesto municipal correspondiente al año 2017, lo que a su juicio implica la reconducción del mismo.

“Según lo establecido en la ley el Alcalde tenía hasta el pasado 15 de diciembre para presentar el presupuesto al Concejo Municipal y no lo hizo, únicamente solicitó una prórroga pero la misma no pudo ser aprobada por no haber sesiones, por tanto lo que corresponde es reconducir el presupuesto, es decir, que se asignen los mismos recursos del año 2016”, dijo Méndez.

Crítica

En ese sentido, el edil criticó la actuación del ejecutivo municipal por considerar la reconducción presupuestaria un elemento que va en contra de la población. “Todos sabemos los estragos que la inflación están causando en el país, como para permitir que el Municipio tenga que recibir los mismos recursos solo porque el Alcalde incumplió con su trabajo”. Comentó

Los dejaron por fuera

De igual forma, Méndez indicó que si de alguna forma se aprueban prórrogas o presupuestos de forma administrativa, tales procedimientos serán írritos. Por otra parte, el legislador local rechazó que los concejales no hayan sido invitados a participar en los Consejos Locales de Planificación Pública, puesto que los mismos son miembros natos del mismo. “No sabemos que se planificó para la inversión municipal”.

Llamado

Igualmente el declarante hizo un llamado a la directiva del Concejo Municipal. “Deben denunciar esta situación y recordar que la prórroga no la pueden aprobar administrativamente porque eso tiene que ser discutido en la Cámara”. Manifestó