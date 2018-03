Por qué referéndum social

Fray Díaz - Un grupo de venezolanos de la sociedad civil hemos decidido protestar enérgicamente a través de un mensaje al pueblo y donde sin ofender a ningún ser humano que habita nuestra nación pero con tristeza al ver como se hunde nuestro país en el ámbito social, político, económico, la emigración de tantos venezolanos a otros países, la desnutrición de cada ciudadano, el genocidio implantado por esta dictadura. Cada estado de nuestro país está pasando por la miseria más triste de la historia. Es por lo que amparados en los artículos 7, 333 y 350 de la Constitución vigente, de la República Bolivariana de Venezuela, queremos decirle a este gobierno que hoy ostenta el poder de una manera fuera de lo democrático, que no aceptamos más improvisaciones y lo declaramos un gobierno de-facto y no acto para seguir gobernando nuestro país, así como los poderes CNE, TSJ, Fiscalía, Defensoría Pública, Fuerzas Armadas (grupo de boinas verdes y rojas que ha desprestigiado el estandarte de las FANB violentado el Artículo 327, utilizando sus armas contra el pueblo, nuestro acervo histórico mancillado, cambiando de símbolos, imágenes, códigos, honor, etc., utilizándolo como un arma para doblegar a los débiles de nuestro pueblo). Estos poderes realizan actos fuera del contexto de la Constitución vigente de nuestro país. Hoy cuando vivimos todas estas penumbras hacemos un llamado a las fuerzas vivas, gremios, profesionales, iglesia, estudiantes, medios de comunicación, sociedad civil y militares constitucionalistas, que recuerden a Simón Bolívar nuestro Libertador, que luchó por nuestra independencia, para que se incorporen a la lucha de la defensa de nuestra patria como hijos de ella propiciando un Referéndum Social. Trujillanos la lucha es de todos. Venezuela recupera tu democracia y libertad. Los ciudadanos propulsores de dicho evento por el estado Trujillo son: Ing. Francisco Vásquez, sindicalista César Mogollón, estudiante Juan Arturo Moreno, comerciante informal José Gregorio Rivera, empresario Jonni Godoy, TSU en teología - Oscar Quintero, Yudid Rivera.

“La naturaleza y la vida nos la cedió Dios, la libertad y democracia Simón Bolívar.

Hoy nos toca a nosotros recuperarla”.