¿Por qué se van?... (…)

José Antonio Román G.

"No me duelen los actos de la gente Mala, me duele la indiferencia de la gente Buena", Martin Luther King

La migración de venezolanos está aumentando; la gran mayoría joven profesional y no profesional, estudiantes avanzados; el motivo: buscando un futuro mejor. El profesional egresado de nuestras Universidades Públicas, tiene una preparación Académica, muy buena, si se quiere, de excelencia. Migran porque en el país no hay un horizonte que les garantice estabilidad económica, social, familiar. El Profesional venezolano, hoy en día, está muy mal pagado, sueldos de miseria, que no alcanzan los 5 dólares mensuales (hablo de esta moneda, porque es la que prácticamente circula), todo está dolarizado. Cuando en otros países la hora/costo trabajo anda por los U$S14, aquí en nuestro país lo podemos llevar en centavos de dólar. Los médicos, maestros, policías, están entre los peor pagados. Un maestro cobra quincenalmente unos 300.000 bolívares, de los cuales en sólo pasajes se va el 50%. Recientemente en Chile, realizaron la Prueba de Capacidad y los venezolanos fueron los primeros, seguidos por Ecuador y Colombia. Eso da una idea de la capacidad del venezolano. En Barcelona, España, en el Hospital Universitario, en el Departamento de Anestesia, de 10 Especialistas en la materia, 8 son venezolanos, otros, profesores en Harvard. EE. UU., en la cual no entran "pendejos". No existe una Seguridad Social, que les garantice una vejez tranquila. En otros países, por ejemplo Argentina, los jubilados gozan de descuentos especiales en sus vacaciones de verano. Aquí, a un jubilado, su pensión no le alcanza ni para los medicamentos propios de la edad, mucho menos para medio comer, es maltratado, no tenemos ninguna prioridad. También muchos se van aventurando, sin embargo, muchos países han abierto las puertas y dan facilidades temporales, para poder trabajar. Alguien dijo en una oportunidad "Los padres nos estamos quedando huérfanos de hijos", con sobrada razón. En relación a la Educación, en una entrevista que le hizo Marcel Granier a Luis Alberto Machado. Decía Machado "no es que la educación sea una prioridad… ¡La educación es la prioridad! (CJB), Maestros con años de experiencia y estudios de Postgrado están siendo desplazados por personal sin preparación académica y muchos de ellos, abandonaron las aulas sin argumentación alguna. Es un drama, hoy en día, pues muchos estudiantes, no reciben materias básicas en bachillerato, por falta de profesores en dichas materias (las tres marías). Las Universidades Públicas, están quedando sin profesores, han migrado, los sueldos son muy bajos. Los estudiantes también han abandonado sus estudios por falta de recursos económicos, aulas con cinco a diez estudiantes. Todo esto debido a un denominador común, que Ud., amigo lector, sabe cual es. Es una realidad muy triste. Un factor que también debemos considerar, es la inseguridad y no vemos justicia efectiva. Recientemente ha ocurrido un crimen en el centro de la ciudad y las autoridades de investigación se han trasladado en su totalidad, para esclarecerlo, están trabajando con sus hipótesis, ojalá lo aclaren y sepamos la verdad de lo ocurrido. Creo que para todos los casos similares debería ser algo parecido; una buena investigación. "Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava".

romanera@hotmail.com