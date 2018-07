Porras: "No todo esta perdido"

Este martes, el Cardenal Baltazar Porras tomó posesión como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, cargo que asume en sustitución del excardenal Jorge Urosa Savino, quien dio su renuncia y fue aceptada por el Papa Francisco una vez cumplido sus 75 años de edad.

La homilía se celebró en la basílica de Chiquinquirá, urbanización La Florida de Caracas y contó con la presencia de fundadores de organizaciones religiosas como Cáritas Venezuela y personalidades de la política como el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Richard Blanco y el empresario Lorenzo Mendoza.

Entre las primeras acciones que desea tomar el Cardenal está, “escuchar y atender los clamores, necesidades y expectativas del pueblo”. Aclarando que intentará "no defraudar la confianza depositada”.

Comentó que hay que “oír a los agentes pastorales, sacerdotes, religioso(a)s y laicos, que han llevado y llevan el trabajo evangelizador, de asistencia social y promoción humana; y estar atento a las muchas urgencias y propuestas de instituciones públicas y privadas, cuyas opiniones representan y tienen eco en la ciudad y en el país”.

A su vez, comentó que estará atento a muchas urgencias y propuestas de instituciones públicas y privadas, cuyas opiniones representan y tienen eco en todo el territorio nacional. "Despertar de verdad la esperanza, no todo está perdido, los males que existen en una sociedad los hemos hecho nosotros mismos, los hombres", comentó el Cardenal.

Asimismo, Baltazar Porras expresó que la "tarea que tenemos por delante es de todos.

Con respecto a la situación país, el cardenal indicó que "no podemos pensar que no se puede hacer nada, que es lo que nos quieren inocular, pero no es así ante esta represión tan brutal" añadiendo que “las protestas son un derecho en cualquier sociedad democrática”.