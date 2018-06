Portugal 1 Marruecos 0

Cristiano Ronaldo es insaciable. También es medio Portugal. Sin sus goles los lusos no serían hoy campeones de Europa. Tampoco sumarían cuatro puntos en este Mundial. Tantos como goles ha anotado el delantero del Real Madrid en un campeonato que ya lleva su nombre. Por ahora es Pichichi. Seguramente también la estrella más relevante de las que hemos visto en acción. Ante Marruecos sólo necesitó un chispazo de acierto para tumbar al rival.Claro que los chispazos de CR7 suenan como cañonazos. Y el agujero que dejan en los contrarios es más grande que una bola de acero.

A Marruecos por ejemplo, lo ha apeado de un campeonato al que volvía tras 20 años de espera con un gol de cabeza en el 4'. Tragedia en el Norte de África. Otra más provocada en su rival por el cinco veces ganador del Balón de Oro. Esta vez, además, la tragedia es doble. No mereció Marruecos perder contra Irán ni contra Portugal. Incluso, hoy dominó más que ante los iranís. Pero al igual que en aquel encuentro, les faltó pegada. Lo que precisamente le sobra a Cristiano. Tras una primera parte ligeramente inclinada al lado africano, la segunda fue un monólogo de los Amrabat, Ziyech y compañía. Pero a veces por desatino, otras por Rui Patricio (partidazo), el gol no llegó. Adiós al Mundial para Marruecos y presión para España que, tras el triunfo luso, ahora tiene que vencer a Irán para seguir manteniendo intactas sus opciones de pasar como primera de grupo a los octavos de final. Diario AS