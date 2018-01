Luis Vicente León, economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, opinó que un cambio de gobierno no va a emanar de las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno y la oposición.

"No se puede esperar que de las negociaciones salga un acuerdo que garantice un cambio de gobierno. Eso no va a pasar, no importa cuánto se desee", escribió León en su cuenta de Twitter.

El presidente de Datanálisis puntualizó que, si bien no se debe esperar un cambio de gobierno, las conversaciones entre el gobierno y la oposición pueden traer "nuevas posibilidades para el futuro".

"Si es posible presionar acuerdos que logren cambios en la conducta del gobierno", valoró León.