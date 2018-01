José Antonio Román G.

"Sin música la vida sería un error", Friederich Nietzsche

Revisando alguna bibliografía musical de Los Andes, me conseguí con la historia de la canción "Preciosa Merideña", un ícono en el folclore andino y dedicada a la mujer merideña. Su autor, Pedro José Castellanos, nació en Sabana Libre, municipio Escuque, estado Trujillo, un 27 de diciembre de 1927. Hijo de hogar humilde. Desde niño padeció una enfermedad progresiva en la vista, que disminuía su capacidad visual al extremo que ya en sus últimos años carecía de este sentido en su totalidad. Su infancia fue difícil, desde pequeño se dedicó al trabajo en su pueblo. Vendía por Valera leche recién ordeñada. En las tardes y noches hallaba consuelo con la música. Su padre le construyó una pequeña guitarra con una lata grande de sardinas marca "Sirenita". Cuando logró ahorrar un poco de dinero con su trabajo, se compró un "cuatro" y realizaba presentaciones en Radio Valera. Logró participar en algunos conjuntos musicales. Las necesidades de la vida, su economía muy baja y algunos incidentes de la vida, se fue a Maracaibo. Una familia le dio apoyo, le ponían a vender arepas para algunos comercios. Sin embargo su discapacidad visual, no era obstáculo y supo de la existencia en Caracas de un instituto para ciegos, se trataba del Instituto Nacional para Ciegos, solo que era para niños y el contaba con 21 años, pasaba las noches durmiendo en carros abandonados, hasta que le dieron la oportunidad de ingresar al Instituto. Allí, junto a su Director, Jonás Florentín. Director, contribuyó con numerosos invidentes, en la enseñanza del Sistema Braille. También integró la banda, Orquesta y la Estudiantina de Ciegos. Viajan en bus, los integrantes de las tres agrupaciones, bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Interiores y la Presidencia de la República, realizan presentaciones en Barquisimeto, Maracaibo, Valera y Mérida, en el lluvioso mes de mayo de 1954. Fue un jueves de retreta; eran las 8 de la noche, terminaba de tocar la Banda de Ciegos y se anuncia la presentación de la Estudiantina. En la Estudiantina Pedro José Castellanos, tocaba el cuatro. Mientras se ubicaban, una dama se le acercó, les hablo con mucha ternura, una profunda sensibilidad y les felicitó por su labor. Al iniciarse el concierto un fuerte aguacero cae sobre la ciudad y todos se dispersaron. Pedro José, no sabía qué rumbo tomar, hasta que oyó una voz dulce y sintió que una mano delicada le tomó por un brazo y le llevó a un sitio en el cual guarecerse del agua y del intenso frío. A Pedro José, ante ese gesto solidario y tierno, de la merideña que elevó el gentilicio de género, le conmovió a tales niveles, que despertó su fibra de creador musical y correspondió aquel gesto creando una de las melodías más hermosas de que se le hayan compuesto a Mérida… y que le han dado renombre internacional: " Preciosa Merideña" , fue su título, interpretada por Rafael Montaño. El próximo mes de mayo, se cumplen 63 años de ese acontecimiento, que marcó musicalmente a Mérida. Solo esa melodía encierra un canto extraordinario que enaltece a la mujer merideña y que la envuelve en "la suave caricia de la Sierra. "Pedro José, es hoy una destacada figura en el firmamento musical merideño, que pervive en el corazón de los merideños, regalo de un trujillano, eminente músico invidente. Todos aquellos que en nuestra vida, tuvimos la oportunidad de vivir en Mérida, cursando estudios en La Ilustre Universidad de Los Andes (IULA) oímos con cierta nostalgia, tan bella melodía. No me atribuyo la originalidad de este artículo, pues ha sido producto de varias lecturas de la música de Los Andes venezolanos, mi interés es dar a conocer el origen de esta melodía " Preciosa Merideña", la cual podemos perfectamente adaptarla a "Preciosa Trujillana", pues Trujillo, nuestro querido terruño, se ha caracterizado por la belleza de sus mujeres con las más lindas caras, por siempre: ayer, hoy y mañana y, los ejemplos sobran. En la bella melodía "Trujillo" de maestro Barrios, se refleja perfectamente la belleza de la mujer trujillana; en ese Jardín de Eterna Navidad.

