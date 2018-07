Preocupa a diáspora venezolana cambios de México hacia Maduro

Representantes de la diáspora venezolana expresaron preocupación por el anuncio de que México promoverá la “no intervención” en Venezuela lo que podría debilitar los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar a ese país sudamericano a rescatar su democracia.

“Nos preocupa y estamos actuando en México, a través de voceros allá, para tratar de que la actual línea se mantenga (el apoyo de México a los venezolanos que oponen al régimen chavista)”, dijo el presidente de la organización Venamérica, Luis Corona, con sede en Miami, en una entrevista con el Nuevo Herald.

Lo que se perfila como un cambio en la política exterior mexicana con el nuevo gobierno del presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue anunciado por Marcelo Ebrard propuesto para la cancillería de ese país y cuya designación debe ser ratificada por el Senado.

Ebrard dijo en una entrevista con la emisora Radio Fórmula que su nación tendrá una política de “no intervención” en asuntos externos.

Con respecto a Venezuela enfatizó “vamos a ser respetuosos de la no intervención; esto no quiere decir que no nos preocupa la situación en otros países. Vamos a ver cómo diseñamos o cómo podemos contribuir de la mejor manera”.

México, bajo el gobierno del presidente saliente Enrique Peña Nieto, ha tenido una participación activa en el marco de llamado Grupo de Lima en la búsqueda de una solución regional a la crisis política y humanitaria de Venezuela.

Los países miembros del Grupo de Lima incluso se reunieron en mayo pasado en México para analizar las cuestionadas elecciones presidenciales en las que el gobernante Nicolás Maduro resultó reelecto y el propio canciller mexicano Luis Videgaray leyó el comunicado conjunto en el que se condenaba al “régimen autoritario” de Venezuela.

Esa posición fue elogiada por Venamérica en una carta enviada a Peña Nieto el viernes pasado.

“Su decidida política en los organismos internacionales para reivindicar los conceptos y práctica de los derechos humanos y la libertad, dentro el marco de la Constitución, leyes y tratados internacionales, han sido ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre los pueblos” dijo la organización que reúne a venezolanos en la diáspora residenciados en el continente americano.