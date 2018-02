¿Preparado para el viaje? "Pantera Negra" te lleva a Wakanda en Cinex

Desde este viernes 23 de febrero los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel podrán viajar a Wakanda en la sala 4DX y conocer el origen del veloz “Pantera Negra”. Tras lo sucedido en “Avengers: Civil War”, T Challa (Chadwick Boseman) regresa a su hogar en la nación africana para servir como líder de su país. Al ser el sucesor de su padre en el trono, es bajo el liderazgo de T Challa como Wakanda consigue convertirse en una de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del planeta. Ahora es un lugar codiciado por exploradores al que llaman El dorado. Y es que, su avanzada tecnología se debe a que posee el único depósito de la Tierra de un poderoso metal extraterrestre llamado Vibranium, capaz de absorber vibraciones sónicas. Será entonces cuando T Challa deba enfrentarse, junto a los espectadores en la sala 4DX desde las butacas simuladoras, a villanos como Ulysses Klaue (Andy Serkis), en el traje de Pantera Negra, una sigilosa criatura de la noche, con agudos sentidos felinos y otras habilidades del maestro del combate sin armas. Protagonizada por Jessica Chastain, este 23 de febrero también llega el drama “Apuesta Maestra”. Basada en la historia de Molly Bloom, una esquiadora olímpica, que después de un trágico accidente que la obliga abandonar su carrera, se dedicó a manejar la casa de apuestas más exclusiva de Estados Unidos, donde asistían actores, cantantes y empresarios más poderosos, convirtiéndose así en un blanco para el FBI. “El Hilo Fantasma” sumergirá a los cinéfilos en el Londres de los años 50, para contar la historia de Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) un diseñador encargado de crear las mejores vestimentas para la alta sociedad y la familia real. Las mujeres pasan por su vida sin dejar poso en su mente hasta que aparece una bella joven llamada Alma (Vicky Krieps), que servirá como un elemento inamovible de su vida, pues se convierte en su musa y amante. ¡Diviértete con todo lo que Cinex tiene preparado para ti! Consulta nuestra cartelera a través de www.cinex.com.ve, síguenos en las redes sociales como @CinexVe.

