Juan Carlos Barreto Balza | Cronista Del Municipio Escuque - Acontecimiento ocurrido en las poblaciones de Escuque y Valera, eran los tiempos cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt (octubre 1945 - febrero 1948) regía los destinos de la Patria, luego que el Presidente Isaías Medina Angarita se entregara a los militares sublevados el 18 de octubre de 1945.

Para entonces, año 1947 los presbíteros Rafael Ernesto Monsalve Citraro y José Humberto Contreras se desempeñaban como Párrocos del Niño Jesús de Escuque y San Juan Bautista de Valera respectivamente, ocupando la Presidencia del estado Trujillo el Dr. Antonio Martín Araujo. La lectura y comentario por parte de los sacerdotes en los púlpitos de las iglesias de una “Pastoral Colectiva” donde exhortaban a la feligresía sus deberes ante las urnas electorales, encendió la inmediata retaliación política en contra de los clérigos.

La situación antes mencionada, junto a la sublevación en algunos cuarteles trajo como consecuencia la pronta decisión del gobierno, de encarcelar sacerdotes, los primeros fueron los de Escuque y Valera, al igual la inmediata requisa de casas parroquiales, templos y sacristías. Los mismos fueron aprehendidos en sus referidas Parroquias, se les tomaron las declaraciones y luego trasladados a Trujillo y Mérida por orden del entonces Presidente del estado Trujillo Dr. Antonio M. Araujo.

El testimonio de los clérigos

Pero dejemos que sean los mismos sacerdotes quienes relaten lo ocurrido, “las horas y días de consternación y angustia en que sumieron sus hogares” como ellos mismos denominan lo ocurrido en un extenso documento escrito por el Pbro. José Humberto Contreras titulado “Las Proezas del doctor Araujo: captura de dos Párrocos y requisa de casas parroquiales, templos y sacristías” el cual circuló en Valera para el 12 de enero de 1947.

… “Aunque grandes fueran los deseos, nada elegante resultaba encarcelar a un buen número de sacerdotes, dejando numerosas poblaciones sin servicios religiosos, y resolvió escoger dos, y los dos preferidos fuimos el Párroco de Escuque y yo, para que pagáramos por nosotros y por los otros, el máximo delito de “meterse en política”, como dice él, en tono magistral e inapelable”.

“Y la casa Parroquial y mi casa de familia fueron sorpresivamente invadidas por grupos de armados que buscaban con avidez al general Contreras y el cuantioso parque que tenía preparado para asaltar la capital del estado”.

“Estuve toda la tarde en la cárcel de Valera. Me informaron después mis familiares que no se había permitido la entrada de alimentos para mí. Tampoco se me notificó mi traslado a la capital para que pudiera proveerme de los objetos más indispensables de mi uso personal, sino que a eso de las seis y media o siete, se me acercó un oficial de policía de cara leonina y me conminó a que lo siguiera. Ya en el zaguán un empleado amigo mío, me hizo saber que sería trasladado en el acto a Trujillo, junto con otros presos”…

Párroco de Escuque

Conozcamos ahora la forma “gallarda y gentil” en que fue apresado el Párroco de Escuque. Que él mismo nos narre los sucesos:

…“Regresaba yo a caballo de la distante aldea Las Pavas, a donde había ido hace tres días a ejercer funciones de mi ministerio. Serían las cuatro de la tarde cuando salí al ramal carretero que une a Escuque con El Alto”.

“Cuál no sería mi sorpresa cuando me encuentro con un grupo de hombres que allí me esperaban, me dan revólver en mano la voz de arresto. Ordenaron me apeara incontinenti y subiera a un jeep que manejaba el Dr. José La Corte”.

“De Escuque a Valera, y de Valera a Trujillo, y de Trujillo a Mérida, recorrí por voluntad del Dr. Araujo varias estaciones del Viacrucis. Mi casa fue registrada minuciosamente y el templo innumerables veces, sin respetar vasos sagrados y objetos del culto. Como gran botín, se llevaron de mi casa el machete de picar pasto y nueve bombas que un devoto del Niño había llevado para su fiesta”.

“Supe después que a otros sacerdotes, entre ellos a los de Monte Carmelo y Carvajal, les requisaron templo, casa cural y sacristía. Se deja ver en todo esto, el propósito manifiesto de desacreditar al sacerdote ante los fieles”.

Aquí concluye el P. Monsalve su narración.

Sólo agregamos la célebre frase de nuestro admirado Alonso Quijano “cosas veredes, amigo Sancho”.