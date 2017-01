RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP:21613 - ¡Qué vayan presos!, fue la exclamación que más repercutió en una asamblea popular dada en la plaza Bolívar de Pampán por parte del dirigente social Juan Chacón, acompañado por los concejales de oposición Argenis Graterol y Gilberto Quevedo para informar a los afectados sobre el caso de la Empresa de Produccion Social de Alimentos de Pampán (Empropam) y el dinero recolectado por los Clap de la entidad en el último trimestre del año, que hasta la fecha no han entregado ni los alimentos, ni el dinero que iban en montos desde 4.900 bolivares a 9 mil bolivares.

Celia Pernía, una de las habitantes del sector El Progreso de Pampán, indicó que a su casa llegaron los encargados de los Clap para buscar el dinero, quienes les prometieron café, harina de trigo, azúcar y arroz pero no llegó al momento acordado. “Ofertaron un producto que no tenían, eso es un delito grave porque están comprando productos con nuestro dinero, pero lo peor no es tanto el dinero, sino el engaño de cómo están ocurriendo las cosas acá con esta empresa encargada de surtir de alimentos a los Clap, estafando a la gente” subrayó.

Peloteo del dinero

En la voz de otro habitante de Pampán, Nelson Araujo, la estafa hecha por la ciudadana Marisela Segovia es grave porque la gente le entregó miles de bolívares para adquirir alimentos, y hasta la presente fecha no ha dado respuesta de dónde están los recursos ni mucho menos el dinero.

“Entregamos el dinero que nos pedían en el mes de octubre, para el 16 de noviembre recibimos el recibo y el 21 de ese mes nos enteramos que habían depositado los encargados de Empropam a los entes encargados de suministrar el café, azúcar, arroz y la harina un mes después de que nosotros le habíamos entregado el dinero. En el caso del azúcar, nos dijeron que perdimos el cupo por el destiempo del depósito, donde la gente consignó de hoy para mañana el dinero y después de cuatro meses nada que nos han entregado ni dinero ni la comida”